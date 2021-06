Petr Čech: Formát Eura se mi nelíbí, pro fanoušky je to noční můra

Bývalému reprezentačnímu brankáři Petru Čechovi se bez ohledu na pandemii koronaviru nelíbí formát mistrovství Evropy, které začne v pátek a odehraje se v jedenácti městech jedenácti zemí. Podle něj ztratí šampionát své kouzlo a složité cestování bude pro fanoušky představovat noční můru. Za výhodu českých fotbalistů považuje fakt, že v žádném ze zápasů základní skupiny nebudou favoritem.

Závěrečný turnaj je oslavou 60 let od založení Eura. Vzhledem k pandemii koronaviru se muselo o rok odložit. „Musím za sebe říct, že celý formát Eura, i bez pandemie, se mi nelíbí. Euro a jeho kouzlo bylo v tom, že se konalo v jednom, maximálně ve dvou státech vedle sebe,“ řekl Čech novinářům v on-line rozhovoru zprostředkovaným agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

„Bylo to jednodušší pro cestování a hlavně pro fanoušky, pro které se fotbal hraje, že se dopravili do místa. I atmosféra byla úplně jiná, protože se fanoušci všech týmů scházeli na jednom místě. Byla tam skvělá interakce, atmosféra. Formát se mi nelíbí už jen z toho důvodu, že pro fanouška je to noční můra. Některé skupiny to mají ještě horší, jsou tam obrovské přelety. Navíc pandemie všechno změnila,“ uvedl účastník čtyř Eur.

Například Švýcarsko se nejprve představí v Baku, poté v Římě a v závěru skupiny opět v ázerbájdžánské metropoli. Na deseti z jedenácti stadionů bude omezená kapacita, pouze v Budapešti se počítá se stoprocentní účastí diváků.

„Velký rozdíl bude v tom, že na některých zápasech bude o hodně víc fanoušků než na jiných. Pro týmy, které hrají zápasy doma a mají svoje fanoušky a vyšší počet, to bude výhodné,“ prohlásil devětatřicetiletý poradce sportovního a technického úseku Chelsea.

Naživo zhlédne minimálně dvě utkání. „Budu na zápase Anglie - Česká republika. V rámci projektu Zažij Euro budu s výhercem soutěže, který ponese míč na hřiště. Pak budu na zápase Česka s Chorvatskem. Byl jsem pozvaný do studia BBC, které bude přenos dávat, budu tam jako zástupce pro Českou republiku. Co se týče ostatních zápasů, bude hrozně záležet na tom, jaká budou pravidla testování, pro vstupy apod. Dostat se na zápasy se všemi omezeními není jednoduché,“ konstatoval Čech.

„Neexistuje ani případná možnost navštívit tým před zápasem na hotelu. Bubliny jsou jasně hermeticky uzavřené a žádné návštěvy nepřipadají v úvahu. Bude to specifikum tohoto turnaje, ať už to jsou fanoušci, přelety, bubliny a omezení. To všechno bude hrát roli. Týmy, které se s tím vyrovnají nejlépe, budou mít výhodu,“ řekl někdejší gólman Blšan, Sparty, Rennes, Chelsea a Arsenalu.

Sám zažil komplikované cestování kvůli natáčení reklamního spotu pro sportovní stanici O2 TV, kterou bude reprezentovat jako ambasador. „Narychlo se nám všechno podařilo dostat do Lisabonu, kde se to natočilo a udělalo vše potřebné. Portugalsko bylo jedinou zemí, do které se dalo z Anglie letět bez návratu s karanténou,“ vysvětlil plzeňský rodák.

Čech vidí jako výhodu reprezentace fakt, že v žádném utkání nebude favoritem

Za výhodu českých fotbalistů na mistrovství Evropy považuje někdejší gólman fakt, že v žádném ze tří zápasů základní skupiny D proti Skotsku, Chorvatsku a Anglii nebudou favoritem. Věří, že si mužstvo v nedávných kvalifikacích o Euro a světový šampionát potvrdilo, že může zdolat i papírově silnější týmy. Za důležitý považuje úvodní duel se Skotskem.

„Češi mají podle mě ve skupině dva týmy, které můžou dojít daleko. Čeká je těžká práce. Výhodou jim může být to, že do žádného zápasu nejdou jako favorit. Zadruhé si v poslední kvalifikaci (o Euro) vyzkoušeli, že Anglie se porazit dá, dokázali ji porazit v Praze. Po výborném výkonu zase remizovali v březnu s Belgií. Ukazuje to, že když zápas sedne a sejde se to, tak se každý dá porazit,“ řekl Čech.

„Tým je složený z hráčů, kteří měli vesměs úspěšné působení v klubech v průběhu sezony. Slávisté měli výborný rok, vyhráli ligu. Kluci tady v Anglii (Vladimír Coufal a Tomáš Souček) s West Hamem zažili to samé, podařilo se jim prosadit do základní sestavy a nastupovali pořád. Nerad bych zapomínal na ostatní. Tým může být dobře připravený a věřím, že to zúročí,“ uvedl devětatřicetiletý Čech.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vstoupí do turnaje v pondělí v Glasgow proti domácímu Skotsku. „V prvním zápase budou muset Češi vyhrát, aby potom měli šanci třeba překvapit jednoho z dalších soupeřů. Možná, že jim ten bodový zisk bude stačit. Kdyby se podařil vstup do turnaje vítězstvím ve Skotsku, tak by tým dostal impulz i do dalších dvou zápasů, kde by mohl výsledkově překvapit a třeba postoupit ze skupiny,“ prohlásil dále.

Nemyslí si, že by duel v Glasgow mohl ovlivnit březnový incident z odvetného osmifinále Evropské ligy, po němž slávista Ondřej Kúdela dostal desetizápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče Glena Kamary z Rangers. „Tím, že se to stalo v zápase s Rangers, se to spíš týká jenom fanoušků Rangers. Na zápase národního týmu jsou i fanoušci ostatních týmů a myslím si, že většinou se věci z klubů nepřelévají do národních týmů. Nemyslím si, že by to mělo na mistrovství Evropy hrát velkou roli,“ konstatoval Čech.

„Určitě budou nepřátelští v tom, že budou chtít vyhrát a budou tlačit svůj tým, protože je obrovská výhoda mít podporu domácího publika na mistrovství Evropy. Určitě ji budou chtít využít. Nemyslím si, že ta kauza ze zápasu Evropské ligy by měla nějakým způsobem ovlivnit mistrovství Evropy národních týmů,“ dodal.