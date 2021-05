Hniličkův nástupce Neusser chce odpolitizovat sport a přijít s vizí do budoucna

Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser nepřichází jako zástupce malých ani velkých sportů, ale celého sportu, a zejména dětského. Na dnešním setkání s médii uvedl, že chce prostředí odpolitizovat a přijít s vizí pro sport do budoucna, kterou nyní postrádá.

Neusser v pondělí v roli šéfa NSA nahradil Milana Hniličku, ale podle svých slov byl v kontaktu s premiérem Andrejem Babišem už delší dobu. „První schůzku jsem měl minulý týden, kdy jsem představil svoje plány a představu, jak Národní sportovní agenturu posunout dál,“ přiblížil Neusser.

„Říkám předem, že tu nejsem jako zástupce malých ani velkých sportů, ale celého sportu a zejména dětského, který v této době potřebuje pomoc,“ řekl devětatřicetiletý bývalý brankář v pozemním hokeji. „Jsem tady proto, abych sloužil českému sportu a všem, kteří sportují a chtějí se hýbat. Chci rozhýbat český sport, což beru jako prioritu a závazek nás všech.“

Neusser původně usiloval o post předsedy Českého olympijského výboru a příští pondělí měl být protikandidátem Jiřího Kejvala. Nakonec se rozhodl pro roli šéfa sportovní agentury. „Z této pozice můžu český sport ovlivnit více než z pozice Českého olympijského výboru, proto jsem se rozhodl pro tuto funkci. Beru to trochu jako zodpovědnost vůči sportu,“ konstatoval.

O post šéfa ČOV se jako první muž NSA nemůže ucházet a na olympijský výbor dnes odešle dopis, že se kandidatury vzdává. Stejně tak opouští vedení Českého svazu pozemního hokeje a odstupuje z pozice kouče reprezentace žen. „To byla srdcová záležitost,“ pronesl.

Před volbami na předsedu ČOV kritizoval současného šéfa Kejvala. „Nikdo se nemusí obávat, že bych se mstil a dělal věci, který nebudou ku prospěchu sportu. Předpokládám, že se potkáme a řekneme si, jak jsme na tom. Nemusí se obávat, že by olympionici nejeli na olympiádu. Na druhou stranu budu vždy prosazovat demokratické principy a transparentnost,“ řekl Neusser.

Hodlá agenturu informačně otevřít. „Nechceme se bránit poskytnout informace sportovnímu prostředí ani novinářům. Nesmíme se bát říkat věci nahlas,“ řekl Neusser a dodal: „Rád bych navázal na komunikaci, protože jestli něco dělala agentura moc dobře, tak to byla komunikace se sportovním prostředím. Chci komunikovat se sportovním prostředím i municipalitami.“

Věří, že ve funkci nebude jen do podzimních voleb. „Chci sportovní prostředí odpolitizovat, i když rozumím, že ne vždy to je lehké,“ řekl a dodal, že nenastupoval jen na pár měsíců. „To bych do toho nešel. Chci nastavit směr a věci, které budou ku prospěchu sportu, a takové principy, aby se do toho nezavlekla politika. Sport není v nejlepší kondici, tak to do toho nepatří.“

První den ve funkci Neusser seděl od sedmi od rána s Hniličkou a seznamoval se s agendou. Chce dokončit vyplácení letošních dotací. „Na to sportovní prostředí čeká. Vynaložím veškeré úsilí, aby to bylo co nejrychleji a mohli jsme se posunout dál. Prioritou nebudou pouze svazy, ale abychom prostředky opravdu dostali ke sportovcům do malých obcí.“

Do několika týdnů chce představit koncepci do budoucna. „Tu ve sportu postrádám. Mám vizi, jak malinko měnit programy. Teď se to zkopírovalo a jsou i nové, jako třeba program Kabina, v tom bych pokračoval, ale ohledně ostatních bych to chtěl trochu pozměnit,“ uvedl.