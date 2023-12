Hokejisté poprvé v sezoně prohráli, na závěr Švýcarských her podlehli Švédům 3:5

Čeští hokejisté zakončili Švýcarské hry v Curychu první porážkou v sezoně. Po sérii pěti vítězství dnes podlehli Švédsku 3:5. V turnaji skončili druzí a právě Švédové, v jejichž dresu se dvakrát prosadil útočník Pontus Andreasson, se před ně dostali na první místo i v celkové klasifikaci Euro Hockey Tour.

První neúspěch zažil na střídačce národního týmu rovněž hlavní kouč Radim Rulík, který koncem června nahradil Kariho Jalonena a podepsal se pod rekordní zápis. Pětkrát za sebou od začátku sezony vyhrálo reprezentační mužstvo poprvé v historii samostatného Česka.

Švédové už prodloužení této šňůry nedopustili. V první třetině je poslal do vedení Sebastian Hartmann, ve druhé sice Pavel Kousal vyrovnal, ale náskok na stranu Seveřanů vrátil jen krátce poté Andreasson. Marcus Sörensen krátce před druhou přestávkou neproměnil trestné střílení, ale náskok výběru Tre kronor navýšili ve třetím dějství opět Andreasson a Lucas Elvenes, u jehož gólu si Andreasson připsal nahrávku. Skóre zkorigovali Petr Kodýtek a Daniel Voženílek, poslední slovo měl ale Sörensen.

„Porážka patří ke sportovnímu životu. Bez porážek nejsou vítězství. A tyhle podniky Euro Hockey Tour jsou k tomu, abychom si vyzkoušeli nominaci, vyzkoušeli kombinaci, prostě všechno, co jen půjde, abychom směrem k mistrovství světa udělali správná rozhodnutí. Výsledky nejsou teď úplně tak prvořadé. Všichni chtějí samozřejmě uspět, to je jasně, ale to hlavní nás v sezoně teprve čeká,“ řekl novinářům Rulík.

Švédové byli v první části o poznání živější a aktivnější. Slibnou možnost měl sice na konci čtvrté minuty Michal Kovařčík, ale švédský brankář Marmenlind ale zasáhl. Ve 12. minutě zkusil štěstí na druhé straně Borgman, Pavlát se ale nenechal zahanbit a zasáhl lapačkou.

V polovině 14. minuty zakončoval bekhendem kapitán českého výběru pro dnešní zápas Filippi, Marmenlind měl znovu navrch. Do vedení tak šli Švédové, když Hartmann objel branku a trochu nečekaným zakončením překvapil Pavláta. Zvýšit mohl zblízka Wingerli, český gólman byl proti.

Ve druhé třetině se dění na ledě přece jen vyrovnalo. Dobře pálil Tomášek, Marmenlind vytěsnil kotouč ramenem. Na konci 33. minuty si prožil těžkou chvilku švédský bek Folin - nejprve jeho špatnou rozehrávku vystihl Tomášek a zadovkou našel Kousala, ten vypálil, Folin puk sice zblokoval, ale zpátky ke Kousalovi, jenž do odkryté branky snadno vyrovnal.

„Vyrovnávací gól určitě pomohl v tom, že jsme si dokázali, že umíme dát gól. Trošku nás to nakoplo. Bohužel jsme hnedka dostali, ale nedělali jsme si z toho žádnou hlavu a snažili jsme se dál hrát a zkusit dát další góly. Bohužel jsme ho dali až moc pozdě,“ podotkl útočník Kousal.

Seveřané zareagovali pěknou souhrou a Andreasson jim za necelé dvě minuty vrátil vedení. Jen chvilku na to byl prvním vyloučeným hráčem zápasu Zábranský. Češi se ubránili. Když na začátku 40. minuty fauloval Pyrochta Sörensena, bylo z toho dokonce trestné střílení, ale švédský útočník při něm napálil jen pravou tyčku.

Na začátku třetí části měl Pavlát opět porci štěstí. Z dobré pozice zakončoval Elvenes a zazvonil na levou tyčku za zády bezmocného strážce českého brankoviště. S odpovědí přispěchali Ondřej Kovařčík se zakončujícím Flekem, ten ale zblízka minul.

V začínající 47. minutě se provinil Lindholm a Češi hráli první dnešní přesilovku. Švédy v ní nedokázali vůbec ničím překvapit a ti se bez větších potíží ubránili. Před polovinou závěrečné třetiny navíc chyboval Hovorka a Andreasson nabídkou nepohrdnul.

Zpět do hry mohl vrátit český tým Beránek, ale neuspěl. Naproti tomu sehráli Švédové na druhé straně rychlou kombinaci, na jejímž konci byl z kruhu zakončující Elvenes. Jen krátce nato nabil Rychlovský Kodýtkovi a ten procedil puk za brankovou čáru. Následovala přesilovka Čechů, a i když zůstala nevyužitá, závěr přece jen dokázali zdramatizovat.

V dlouhé hře bez gólmana se pohotovým bekhendovým zakončením dokázal prosadit zblízka Voženílek. Do konce v tu chvíli scházela ještě takřka minuta. Švédy pak ale uklidnil zásahem do prázdné branky Sörensen.

„Vždycky jsme dotahovali ztrátu a soupeř si konec pohlídal. Ale musím pochválit mužstvo, jak jsme se vždycky dokázali vrátit do zápasu. I na konci je potrápit. Bohužel to nestačilo,“ litoval útočník Jakub Flek.