Hokejová dvacítka na šampionátu vyřadila Američany a je v semifinále

Čeští hokejisté senzačně porazili ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa v Edmontonu 4:2 vysoce favorizovaný tým Spojených států amerických a postoupili do semifinále. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře nad obhájci zlata, kteří v Kanadě dosud neprohráli, podílel útočník Jiří Kulich. Spolehlivý výkon podal brankář Tomáš Suchánek, který si připsal 28 zákroků.

Český tým porazil na šampionátu hráčů do dvaceti let Američany poprvé od roku 2011 a do semifinále postoupil po čtyřech letech. Na medaili čekají Češi od roku 2005. Dalším soupeřem svěřenců trenéra Radima Rulíka bude v pátek domácí Kanada.

Američané, kteří Česko porazili na juniorském MS sedmkrát za sebou, začali zápas očekávaným náporem. Brankář Suchánek, jenž dostal podruhé na turnaji přednost před jedničkou Bednářem, ale chytal spolehlivě. James ve druhé minutě v největší šanci nestihl zakončit.

V 8. minutě tak byli blízko vedení Češi, Urban po přihrávce zpoza branky ale trefil jen tyč. Ve 13. minutě se tým USA dostal do vedení, když Cooleymu pomohl ke gólu nečekaný odraz puku od zadního mantinelu.

Američané měli výraznou střeleckou převahu, větší šance si ale nevytvářeli. I proto mohl Myšák v 18. minutě vyrovnat, když tečoval střelu Ticháčka od modré čáry. Český kapitán vstřelil na MS čtvrtý gól.

Ve druhé třetině se obraz hry změnil. Češi srovnali se soupeřem krok, převzali střeleckou aktivitu a dostali se i do vedení. Kulich se ve 26. minutě ještě neprosadil, ale Hauser o dvě minuty později přesnou střelou zápěstím již ano. Ve 31. minutě navíc zaváhal americký brankář Mbereko, jenž si za svá záda srazil střelu Šapovaliva a favorit prohrával o dva góly. Suchánek ve druhé části čelil jen čtyřem střelám, výraznější šanci měl pouze Berard.

Ve 43. minutě byl na pět minut a do konce utkání vyloučen za podkopnutí Jiříčka zezadu Berard, Česko ale dlouhou přesilovku nevyužilo. Navíc ji zkrátil Svozilův menší trest. Odchovanec Přerova oslabil český tým ještě jednou, v 50. minutě dostal pětiminutový trest za faul kolenem na Cooleyho a Američané dlouhou přesilovku jednou využili. Suchánka překonal pohotovou dorážkou Mazur.

Více ale Američané zápas zdramatizovat nedokázali. Dvě minuty před koncem se odhodlali k power play a nečekaný český postup stvrdil gólem do prázdné branky Kulich. Zámořští hráči tak na turnaji končí, Česko čeká druhý souboj s Kanadou. V semifinále se bude snažit odčinit porážku 1:5 ze základní skupiny. Ve druhém semifinále se utká Švédsko s Finskem.