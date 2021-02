Hokejový šampionát se nakonec bude hrát pouze v Rize

Letošní hokejové mistrovství světa se bude hrát jen v Lotyšsku. Po odebrání šampionátu běloruské metropoli Minsku se všech 16 týmů představí v Rize, která připraví dvě haly. Rozhodla o tom rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Šampionát se bude konat od 21. května do 6. června.

O organizaci se měly původně podělit Minsk a Riga. Kvůli napjaté společensko-politické situaci v Bělorusku po loňském kontroverzním znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka a masových protestech se IIHF před dvěma týdny rozhodla spolupořadatelství zemi odebrat. O převzetí části MS se poté ucházely Bratislava a dánský Herning, federace ale nakonec vzhledem k pokračující koronavirové pandemii a s ní spojenými omezeními dala přednost konání akce na jednom místě.

„Rada má za to, že setrvání všech týmů v Rize během celého turnaje a vyhnutí se nutnosti cestovat mezi dvěma pořadatelskými zeměmi je nejbezpečnějším a také ekonomicky nejvýhodnějším způsobem organizace akce,“ uvedla IIHF na svém webu.

„K tomu rozhodnutí byly všechny předpoklady a po změně spolupořadatele bylo Lotyšsko favoritem. V současné situaci je organizačně a pravděpodobně i ekonomicky výhodnější pořádat šampionát v jedné zemi,“ prohlásil tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Hlavním dějištěm MS bude více než desetitisícová Arena Riga, jež bude hostit základní skupinu B, dvě čtvrtfinále, obě semifinále i zápasy o medaile. Vedlejší Olympijské sportovní centrum bude upraveno na hokejovou halu s kapacitou 6000 diváků, v níž se budou hrát „minská“ skupina A s českým týmem a také dvě čtvrtfinále.

„My musíme počítat s tím, že ta druhá hala a ledová plocha bude z části provizorní, ale pravidla IIHF jsou nastavena tak, aby podmínky byly regulérní. Například když se hrálo v roce 2017 v pařížské hale Bercy, která není prioritně hokejová, tak jsme tam byli umístěni v kabinách, které byly odděleny jen dřevotřískou,“ podotkl Zikmund.

Zhruba deset minut vzdálená od Areny Riga bude tréninková hala Daugava s dvěma kluzišti. Hala je v současnosti ve výstavbě a měla by být dokončena na konci března.

Všech 16 týmů bude během šampionátu bydlet v jednom hotelu. Vzhledem k tomu, že obě zápasová dějiště jsou od sebe vzdálena zhruba 150 metrů, bude moci IIHF zavést v případě potřeby systém „bubliny“.

Na druhou stranu, pokud se koronavirová situace v Lotyšsku zlepší natolik, že budou moci do hlediště diváci, měli by být organizátoři schopni do tří dnů od vládního povolení spustit prodej lístků.

„Rád bych poděkoval našim členům Dánsku a Slovensku za jejich ochotu vzít na sebe v takhle krátkém termínu povinnosti hostitele mistrovství světa,“ uvedl prezident IIHF René Fasel. „Nakonec ale rada usoudila, že pořádání celého turnaje v jedné zemi nám umožní být flexibilní. Budeme moci zavést systém 'bubliny', ale také budeme moci přivítat fanoušky, pokud to bude bezpečné,“ dodal dlouholetý šéf hokejové federace.

Soupeři českých hokejistů ve skupině A budou Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Británie. Zápasový program šampionátu po změně pořadatele IIHF ještě nezveřejnila.