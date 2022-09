IIHF potvrdila sezonu bez Ruska i Běloruska

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dnes na pololetním kongresu v tureckém Beleku potvrdila, že nadcházející reprezentační sezona se odehraje bez účasti Ruska a Běloruska v soutěžích IIHF. Při návratu pak mohou na mistrovství světa rovnou zpátky mezi elitu, kde oba národní týmy figurovaly předtím, než na ně byly uvrženy sankce kvůli válce na Ukrajině.

Rozhodnutí se týká i dalších reprezentačních družstev obou zemí na mezinárodní scéně. Aktuálně zůstává zachován počet účastníků MS, elitní skupinu tak bude hrát znovu 16 týmů, není ale zřejmé, jaký bude vývoj ohledně postupu a sestupu. Za stávající situace by dva nejhorší týmy elitní skupiny nahradila dvě nejlepší mužstva ze skupiny A divize I. Při zrušení sankcí by Rusko a Bělorusko nahradily sestupující celky a ze skupiny A divize I by nikdo nepostoupil.

„Aby bylo vše zřejmé a jasné - toto rozhodnutí nijak nenaznačuje návrat ruských a běloruských týmů do soutěží IIHF. Kongres však potřeboval udělat toto rozhodnutí, aby měli členové IIHF do budoucna jasno o podmínkách spojených s reintegrací těchto zemí do programu IIHF. Rada IIHF bude vývoj války na Ukrajině nadále sledovat,“ uvedl pro web IIHF prezident federace Luc Tardif.

Vedení IIHF již koncem února na mimořádném jednání pozastavilo účast reprezentačních týmů i klubů z obou států na všech akcích v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podílí i Bělorusko. Toto rozhodnutí má vzhledem k pokračujícímu válečnému konfliktu platnost do odvolání a již po kongresu IIHF v průběhu mistrovství světa ve Finsku koncem května bylo zřejmé, že federace během sezony 2022/23 hokejisty reprezentací Ruska a Běloruska zpátky na scénu nepustí.

„Věřili jsme, že se situace zlepší, čekali jsme proto nejdéle, jak jen to bylo možné. Ale žádná změna nepřišla a my jsme museli před další sezonou přijmout nějaký jasný závěr. Vyloučení obou týmů se promítlo odshora až dolů v celé té struktuře. Není to jednoduché, ale nelze s tím teď nic moc jiného dělat než čekat, jak se bude situace vyvíjet dál,“ řekl již v květnu Tardif.

Protože se situace od května nijak zásadně nezměnila, bylo vcelku zřejmé, že Rusko a Bělorusko se do soutěží IIHF nevrátí v nejbližší sezoně. Otázkou nyní je, kdy se tak reálně stane a zda už si obě reprezentace budou moct zahrát třeba na mistrovství světa v roce 2024, které uspořádá Česko.

„Nejzazší lhůtou pro nějaké rozhodnutí týkající se Ruska a Běloruska jsou poslední zápasy ve skupinách na příštím mistrovství světa seniorské kategorie mužů, abychom mohli připravit program šampionátů na výroční kongres,“ uvedla IIHF ve zprávě na svém webu. Kongres je naplánovaný na závěr MS do Tampere na 25. až 27. května 2023.