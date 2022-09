Hašek a Lipavský mají smůlu: Ruští hokejisté si nakonec v pražských zápasech NHL zahrají

Ruští hokejisté se mohou zúčastnit zápasů NHL mezi San Jose a Nashvillem v Praze. Víza mají, řekl serveru Seznam Zprávy poradce premiéra Petra Fialy (ODS) pro bezpečnost a zahraniční vztahy Tomáš Pojar. Zahajovací utkání nové sezony NHL se budou v O2 areně hrát v pátek 7. října a o den později.

„Jedná se o soukromou akci, víza mají, takže z pohledu státu není důvod je nevpustit. Národní bezpečnost jejich přítomnost rozhodně neohrožuje. A to ani nezmiňuji, že kromě schengenských víz mají dlouhodobá pracovní víza americká a žijí v USA,“ uvedl Pojar.

Účasti ruských hokejistů v zápasech NHL v Praze se snažil kvůli válce na Ukrajině zabránit bývalý brankář Dominik Hašek. Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru se obrátil na ministerstvo zahraničí, které dopisem vyzvalo vedení NHL, aby ruští hráči do Česka nejezdili.

„Je to rozhodnutí NHL nás nerespektovat. Následky toho budou muset nést také oni,“ reagoval dnes Hašek na twitteru. „Dávat pobytem ruských hráčů na ledě milionovou reklamu (v dolarech) na ruskou válku, navíc kousek od hranic Ukrajiny, je úder pod pás,“ vyjádřil se již dříve v tomto týdnu.

Snad bych ještě dopsal, že by to byl od @NHL především podraz vůči ukrajinskému lidu, který se brání russké agresi. Dávat pobytem ruských hráčů na ledě milionovou reklamu (v dolarech) na ruskou válku, navíc kousek od hranic Ukrajiny, je úder pod pás — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 27, 2022

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí uvedl, že by ruští hokejisté schengenská víza dostat neměli, ale pokud již platná víza mají, měli by být do země vpuštěni. Na slova generálního manažera San Jose, že „buď pojedeme všichni, nebo nikdo," Lipavský reagoval slovy, že jde o byznysové rozhodnutí týmu NHL, jestli kvůli několika hráčům zruší celé zápasy.

Podle informací Seznam Zpráv se už uskutečnil důležitý telefonát mezi českým Ministerstvem zahraničí a centrálou NHL.

San Jose má v kádru útočníky Alexandra Barabanova, Jevgenije Svečnikova, Daniila Guščina, Timura Ibragimova a obránce Artěmije Kňazeva. V přípravě z nich dosud nastoupili jen Svečnikov a Guščin. V Nashvillu jsou brankář Jaroslav Askarov a útočníci Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

Generální manažer San Jose Mike Grier už dříve uvedl, že tým v Praze nastoupí buď i s ruskými hráči, nebo vůbec. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině účast ruských hokejistů v lize neomezila.

Většina sportovních federací po vypuknutí války na Ukrajině zakázala ruským sportovcům účast na svých akcích. Jako jednotlivci a s neutrálním statusem mohou závodit cyklisté a hrát tenisté.

V příštím týdnu se v Česku představí některé ruské tenistky na turnaji WTA v Ostravě.