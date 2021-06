Itálie na fotbalovém Euru porazila Švýcary a jako první postupuje ze skupiny

Fotbalisté Itálie na mistrovství Evropy porazili Švýcarsko 3:0 a jako první tým si zajistili postup do osmifinále. „Azzurri“ ve skupině A v Římě výsledkově zopakovali úvodní triumf nad Tureckem, Švýcaři po dvou kolech mají jediný bod za remízu 1:1 s Walesem. Na Olympijském stadionu se dvakrát trefil Manuel Locatelli a v závěru přidal třetí gól Ciro Immobile.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho, kteří se zařadili mezi největší favority turnaje, protáhli vítěznou sérii bez inkasované branky na 10 duelů a vylepšili vlastní rekord.

V předchozím dnešním utkání skupiny Wales v Baku porazil Turecko 2:0 a se čtyřmi body je blízko postupu. Naopak Turci jsou na pokraji vyřazení a mohou skončit nejlépe třetí. Italové uzavřou úvodní část Eura v neděli s Velšany v Římě, Švýcaři se střetnou s Tureckem v ázerbájdžánské metropoli.

Domácí měli od začátku převahu. Po Spinazzolově centru Immobile hlavičkoval nad branku. Chielliniho gól z 18. minuty byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ruce šestatřicetiletého kapitána, který jako první italský hráč do pole nastoupil do čtrnáctého utkání na ME. Dlouho v něm ale stoper Chiellini nevydržel, protože ve 24. minutě musel odstoupit kvůli zranění.

Za dvě minuty se už Italové mohli radovat z první regulérní branky. Locatelli nacentroval na Berardiho, po jehož průniku a přihrávce do pokutového území akci zakončil a ve věku 23 let a 159 dní se stal nejmladším střelcem letošního Eura.

Záložník Sassuola v 52. minutě přidal druhou branku. Po Barellově přihrávce se Locatelli zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči strnulého brankáře Sommera. Před dnešním duelem měl italský středopolař na kontě jediný reprezentační zásah.

Tým z Apeninského poloostrova si poté sebevědomě kontroloval náskok, který mohl zvýraznit už v 75. minutě. Immobile ale ještě křížným pokusem minul. Kanonýr Lazia Řím se dočkal v 89. minutě, kdy skákavou střelou z dálky překvapil Sommera. Švýcaři nedokázali Italy porazit podeváté za sebou od roku 1993.