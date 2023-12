Jágr poprvé v sezoně nastoupil za Kladno, v Pardubicích si připsal asistenci

Hokejový útočník Jaromír Jágr si v 51 letech připsal premiérový start v aktuálním extraligovém ročníku. Majitel Kladna se zapojil do hry po reprezentační přestávce a na ledě vedoucích Pardubic zaznamenal i první asistenci. Porážce 3:4 s Dynamem ale nezabránil.

„O Jardovi Jágrovi všichni vědí, kdo to je. Hlavně dělá spoluhráče lepší. Naskočit v jednapadesáti do rozjetého autobusu, pořád tam držet puk a vytvářet situace pro spoluhráče, to je výborné,“ řekl kladenský trenér Otakar Vejvoda po zápase. Sám Jágr s novináři mluvit nechtěl.

Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru do soutěžního zápasu naskočil poprvé od 21. dubna, kdy pomohl Kladnu ke čtvrté výhře v baráži proti Zlínu a uchování extraligové příslušnosti.

Jágr hrál ve druhém útoku společně s Jaromírem Pytlíkem a Jakubem Strnadem, na ledě strávil 13:44 minuty a podílel se na první kladenské brance v 25. minutě. Po jeho akci doklepl Strnad puk za záda gólmana Milana Kloučka.

„Je skvělé s ním hrát, dával mi hodně rad a říkal, abych trochu hru přizpůsobil jemu. Myslím, že hrál slušně. Jsem rád, že mi radí, snad to bude klapat,“ řekl dvaadvacetiletý Pytlík.

Majitel kladenského klubu byl v první třetině vyloučen, během zápasu stále komunikoval se spoluhráči na střídačce. „Už jsem s ním hrál pár zápasů, když jsem přišel do Kladna. Snažím se mu pomáhat a dělat to, co po mně chce. Dávám do toho všechno, ale že by mě to svazovalo, to bych neřekl. Snažíme se vždy hrát, jak nejlépe umíme. I když tady je, i když tady není,“ popisoval Pytlík.

Jágrovu hru ocenil i kapitán Pardubic Lukáš Sedlák. „Je neuvěřitelné, že najde chuť a motivaci, aby ještě hrál. Je to dobře pro český hokej, pro kluky v kabině i pro nás, kdo hrajeme proti němu. Je to jeden z nejlepších hráčů v historii NHL. Pořád se od něj můžeme hodně učit,“ podotkl Sedlák.

Ani premiérový start hvězdného útočníka ale nepomohl Kladnu k bodovému zisku. Rytíři sice dokázali ve druhé třetině smazat tříbrankové manko, ale nakonec si připsali čtvrtý nezdar za sebou.

„Pardubice mají skvělý tým, ale měli jsme na to je potrápit. Mohli jsme brát i body, ale dostali jsme hloupě gól v naší přesilovce,“ poukázal Pytlík na rozhodující trefu Mateje Pauloviče v 38. minutě.