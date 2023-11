Pittsburgh v únoru slavnostně vyřadí Jágrovo číslo 68

Nyní jedenapadesátiletý Jágr hrál za Pittsburgh od roku 1990 jedenáct z celkově 24 sezon v NHL. Penguins pomohl v letech 1991 a 1992 získat první dva Stanley Cupy v klubové historii a v závěru působení v týmu byl také jeho kapitánem.

Pocty v podobě slavnostního vyřazení dresu se Jágr, který zatím stále neukončil kariéru, dočká jako čtvrtý český hokejista v NHL. V roce 2015 takto Dominika Haška ocenilo Buffalo a od roku 2018 visí u stropu hal čísla útočníků Milana Hejduka v Coloradu a Patrika Eliáše v New Jersey.

Penguins oznámili vyřazení Jágrova dresu mimo jiné videem na sociální síti X, jež s nadsázkou zachycuje moment, kdy kladenského rodáka zve klub na slavnostní ceremonii. „Pittsburgh? Osmnáctého února? Dobře, budu tam,“ říká Jágr do telefonu a poté se obrací na kameru a fanouškům vzkazuje: „Pittsburghu, vracím se domů.“

