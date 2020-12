Jágr si zahrál po devíti měsících zápas, pomohl Kladnu k výhře

Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr se po více než devíti měsících vrátil do sestavy Kladna a pomohl Rytířům k výhře v první lize nad Jihlavou 7:5. Osmačtyřicetiletá legenda nastupovala ve čtvrtém útoku společně s Matyášem Filipem a Tomášem Gumanem, hrála i přesilové hry. Na porážce vedoucího týmu soutěže se Jágr, který strávil na ledě 13:43 minuty, podílel asistencí u Filipova gólu.

"JJ68 je zpět!!️Dnes proti Jihlavě nastoupí po 284 dnech trvající pauze Jaromír Jágr, držte palce," napsali zástupci klubu před zápasem na facebooku.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL nastoupil na led poprvé v čase 1:35, kdy už Jihlava vedla 1:0. Klíčovým momentem utkání byl obrat domácích z 1:3 na 6:3, na němž se Jágr podílel nahrávkou na gól dvacetiletého Filipa, jenž ve 44. minutě upravoval skóre na 4:3. Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru byl na ledě i při přesilovkové brance Zacharyho Frye ve 48. minutě.

Před středečním duelem hrál Jágr soutěžní zápas naposledy 6. března v Litvínově, po němž Kladno sestoupilo z extraligy. Následně několikrát uvedl, že neplánuje ukončit aktivní kariéru a chce se pokusit pomoct mateřskému klubu k návratu mezi elitu. V létě měl však zdravotní problémy, které mu narušily přípravu. V současnosti už s týmem trénuje, jeho první start urychlila marodka Středočechů.

Kladno se v neúplné tabulce posunulo na druhé místo pět bodů za Jihlavu, odehrálo však o dva zápasy méně. Rytíři vyhráli sedm z posledních osmi utkání.

Kladno - Jihlava 7:5 (1:2, 2:1, 4:2)

Branky: 20. Plekanec, 32. Melka, 34. Kubík, 44. M. Filip, 45. Hlava, 48. Frye, 56. Zacharčuk - 2. Lichanec, 7. F. Eliáš, 22. Mácha, 54. Juda, 60. Fronk. Rozhodčí: Zubzanda, Micka - Flegl, Horažďovský. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:1. V oslabení: 2:1. Bez diváků.

Kladnu se proti lídrovi nepovedl začátek a po gólech Petera Lichance a Filipa Eliáše prohrávalo v sedmé minutě už 0:2. Za domácí v 17. minutě sice neproměnil trestné střílení Tomáš Plekanec, ale 52 sekund před první pauzou už po přihrávce Antonína Melky snížil. Po 71 vteřinách druhé části vrátil hostům dvoubrankový náskok Joshua James Mácha, ale ve ve 32. minutě ve vlastním oslabení zahájil obrat Melka a za 130 sekund vyrovnal Adam Kubík.

V čase 43:23 se zapsal do statistik Jágr. Ve středním pásmu přihrál rozjetému Filipovi a dvacetiletý útočník bekhendovým pokusem otočil stav. Do 48. minuty získali Rytíři už tříbrankový náskok po gólech Nicolase Hlavy a Zacharyho Fryeho, který využil přesilovku.

Za Duklu sice snížil v 54. minutě při brzké power play Miroslav Juda, ale za 80 sekund při pokračující hře hostů bez brankáře v oslabení trefil prázdnou branku Stepan Zacharčuk. Výsledek zkorigoval také při přesilovce soupeře Jiří Fronk.

Jágr nemohl najít rukavice a hokejky, nakonec je ale rád, že hrál

"Všechno to bylo narychlo, ani jsem nemohl najít zápasové hokejky, rukavice, brusle," řekl Jágr po zápase, v němž poprvé v kariéře nastoupil před prázdným hledištěm. "Na to jsem se ale nesoustředil, spíše jsem se soustředil na sebe. Měli jsme problém, že jsme neměli dostatek hráčů, takže kdybych nešel hrát já, měli bychom prázdné místo a museli bychom prostřídávat hráče. Počítal jsem s tím, že moc hrát nebudu a jen půjdu občas na led, aby si ostatní lajny odpočinuly," přiznal osmačtyřicetiletý útočník.

Souhru s Matyášem Filipem a Tomášem Gumanem dopředu neřešil. "Hráči ani nevěděli, že budu hrát. Domluvili jsme se s trenéry. Zvažovali jsme, že bychom zavolali hráče ze soustředění osmnáctky, ale oni už by se pak nemohli vrátit zpět, tak jsme to řešili tímto způsobem. Nakonec jsem rád, že jsem do toho šel. Ze střídačky to vypadá jinak," přiznal Jágr.

Svůj výkon příliš hodnotit nechtěl, klíčové pro něj bylo, že Kladno vyhrálo. "Potřebovali jsme se k nim přiblížit. Kdybychom prohráli, měli by velký náskok," podotkl. "Je to poslední utkání v tomto roce, takže je lepší, když ho vyhraješ. Budeš mít lepší Vánoce. A to splnilo očekávání," pokračoval.

Každopádně byl rád, že nastoupil. "Protože jsem viděl realitu. Ze střídačky je to něco jiného a abych byl upřímný, nebyl jsem moc spokojený s tím, co jsme předváděli. V první třetině to byl snad nejhorší hokej, který jsem ve své kariéře zažil, ale o přestávce jsme si řekli, že máme dva cíle: musíme to otočit a vyhrát a druhý, že musíme začít hrát úplně jinak, protože takhle bychom se v sezoně nikam nedostali," uvedl Jágr. V aktivní kariéře pokračuje i proto, že chce mateřskému klubu pomoc k postupu do extraligy.

Jágr sice nastupoval ve čtvrté formaci, na led ale chodil i na přesilové hry. "Na přesilovkách ani nepotřebuješ taktiku, s Plekym víme, co chceme hrát. To jsme si ani nemuseli říkat," poukázal na spolupráci s Tomášem Plekancem, s nímž v minulosti nastupoval v reprezentaci i v kladenském dresu.

Dvanáctinásobný vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího hokejistu České republiky se hned v úvodu zápasu uvedl i netradičním bodyčekem. "Je mi skoro padesát let, mám 120 kilo, s výstrojí 130. Ne že bych chtěl někoho trefit, já jsem jen nemohl zastavit. Nechtěl jsem to udělat, chudák kluk se mi připletl do cesty," pousmál se Jágr.

Před začátkem sezony se spekulovalo, že by Jágr mohl v extralize nastoupit za Spartu. Před nedávnem pak Kladno začalo spolupracovat s Pardubicemi. Jeho posun mezi elitu prý ale není ve hře. "Nemám na to. Možná by to bylo téma, kdybych se cítil dobře, měl natrénováno a hrál dobře. Nikdo nechce hráče ze čtvrté lajny z druhé ligy," smál se Jágr.