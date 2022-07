Jeden a čtvrt miliardy za Lewandowského: Barcelona se dohodla s Bayernem

Přestupu kanonýra Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov do Barcelony nic nebrání. Dohodu už potvrdily oba kluby a s podpisy smluv se čeká jen na zdravotní prohlídku.

Podle médií by měl Bayern za polského fotbalistu dostat 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy korun). Sedminásobný nejlepší střelec bundesligy dnes ještě absolvoval s týmem poslední trénink a pak se rozloučil.

„Barcelona učinila nabídku, která pro nás měla smysl. Navíc jsme přivedli excelentního útočného hráče Sadia Maného. Takže jsme s Barcelonou uzavřeli dohodu, ale zatím jen ústně, smlouva podepsaná není,“ citovala šéfa Bayernu Olivera Kahna agentura DPA. Dohodu posléze potvrdila i Barcelona. „Na podmínkách přestupu jsme domluveni, ale čeká se na zdravotní prohlídku, po které dojde k podpisu smluv,“ uvedl katalánský klub na webu.

Třiatřicetiletý Lewandowski opouští Bayern po osmi letech, během nichž s ním získal osm německých titulů a v sezoně 2019/20 přidal i triumf v Lize mistrů. Za sebou má také angažmá v Dortmundu a Poznani. V minulé sezoně zaznamenal 50 gólů ve 46 soutěžních zápasech. Za Bayern nasázel celkem 344 branek v 374 utkáních a překonal několik rekordů legendárního útočníka Gerda Müllera.

Do Barcelony se Lewandowski, který měl s Bayernem ještě na rok smlouvu, vydá ještě dnes a v neděli pak s týmem na turné do USA. V novém působišti by měl podepsat tříletý kontrakt s opcí na další rok.