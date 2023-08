Kanonýr Kane odchází do Bayernu. Bude nejdražším hráčem bundesligy

„Mám velkou radost, že jsem v Bayernu. Je to jeden z největších klubů na světě a vždycky jsem říkal, že chci hrát na nejvyšší úrovni a měřit se s nejlepšími,“ řekl třicetiletý Kane.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z