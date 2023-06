Dilema hvězdného Kanea – rekord v Anglii, nebo trofeje v Německu?

Už skoro dekádu patří mezi nejlepší útočníky světa. Střílí gól za gólem, je hlavní hvězdou anglické reprezentace. V jeho vitríně ale nenajdete jediný pohár. Je totiž hráčem Tottenhamu, který od roku 2008 žádnou trofej nevyhrál. Kanonýr Harry Kane má před sebou zásadní rozhodnutí – zůstat v klubu svého srdce a stát se definitivní legendou Premier League, nebo se z Anglie přesunout?

Dvě stě třináct. Tolik branek nastřílel anglický útočník v nejprestižnější fotbalové lize. Lépe je na tom v celé historii Premier League jen jediný muž - Alan Shearer. Na legendu Newcastlu Kane ztrácí momentálně 47 tref. Anglickému kapitánovi přitom bude v červenci teprve třicet a od sezony 2014/15 nenasázel za jeden ligový ročník méně než sedmnáct gólů.

Jinými slovy, pokud se Hurikánovi, jak se mu přezdívá, vyhnou vážnější zdravotní problémy, je překonání historického rekordu otázka dvou, maximálně tří sezon. Za jedné podmínky – pokud zůstane v Anglii.

V Tottenhamu je miláčkem tribun, už teď naprostou ikonou. S klubem ze severního Londýna se však pojí nepříjemná skutečnost – nevyhrává trofeje. Poslední suvenýr přibyl do vitríny v roce 2008, a to ještě nepříliš prestižní ligový pohár. Co by však Kane dal aspoň za ten.

Bude mu třicet let, už roky patří mezi tři nejlepší hrotové útočníky světa. Ovšem zatímco kolegové jako Robert Lewandowski či Karim Benzema si mohou medailemi podkládat stoly, Kane ještě nikdy pohár nad hlavu nepozvedl. Uspět s Tottenhamem nedokázali ani trenéři jako Mauricio Pochettino, Jose Mourinho nebo Antonio Conte.

Nyní svou šanci dostane australský svéráz Ange Postecoglou, jenž klub od začátku léta přebral. Je ale otázkou, zda v kádru na začátku nové sezony ještě Kanea najde. Zkušený šutér má totiž poslední rok do konce smlouvy a zatím to nevypadá, že by s Tottenhamem uzavřel novou.

Teď, nebo nikdy

To pro klub znamená jediné – letošní léto je poslední šancí svůj klenot pořádně zpeněžit. A vědí to i světové kluby. Nejsilnější zájem o produktivního Angličana jeví Bayern Mnichov. Mnichovský kolos potřebuje klasickou devítku a moc lepších, než je Kane, na trhu nenajdete.

„Musí být vysoký, šíleně rychlý a nastřílet pětadvacet gólů za sezonu. A musí být zadarmo,“ usmíval se kouč německého klubu Thomas Tuchel, když se ho v květnu ptali, jak si představuje ideálního útočníka do svého týmu.

První tři podmínky tottenhamský snajpr splňuje beze zbytku, tu poslední nikoliv. Tottenham by rád za svůj největší poklad dostal pořádně tučnou částku. Klubové představy ale zatím Bayern nenaplnil. Mnichovští poslali oficiální nabídku v hodnotě 70 milionů eur, ta však byla okamžitě zamítnuta.

Spurs chtějí víc. Nelze se jim divit, obzvlášť když třeba defenzivní záložník Declan Rice jde do Arsenalu za bláznivých 105 milionů liber. Zároveň ale nejsou v nejjednodušší situaci. Jiný vážný zájemce se zatím do boje o Kanea nepřihlásil a čas tiká. Pokud se hráče nepodaří udat letos, za rok za něj v Londýně neuvidí ani libru.

„Erik ten Hag by ho rád viděl v Manchesteru United. Klubové vedení se ale do takového souboje pouštět nechce, protože by tím mohlo ztratit drahocenný čas a nedosáhnout kýženého výsledku,“ vysvětluje anglický novinář Laurie Whitwell.

Tím se situace výrazně zjednodušuje. Buď se Tottenham domluví s Bayernem, nebo Kane zůstává v severním Londýně. A bude jen na místních funkcionářích a trenérovi, aby jej přesvědčili k podpisu nové smlouvy. Zatím to ale vypadá, že k němu nedojde.

Z hráčova tábora jdou jasné zprávy – Harry chce vyhrávat trofeje, ideálně ve Spurs. Už ale ztrácí naději, že by se mu to právě v klubu s kohoutem na hrudi mělo podařit. Úspěšný mnichovský gigant by byl v tomto ohledu o poznání lepší volbou.

Pro fanoušky Tottenhamu nepříjemná situace. Přesto se najde člověk, který by útočníkův odchod do Německa uvítal. „Klidně ho tam sám odvezu autem. Cokoliv, abych ochránil svůj rekord,“ chechtal se v rozhovoru s The Athletic jediný muž, který je v historické tabulce střelců Premier League nad Kanem – Alan Shearer.