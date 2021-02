Končící legenda a její dravý nástupce. Amerika vyhlíží nejlepší Super Bowl historie

Je nefalšovanou hvězdou svého sportu. Možná i tím vůbec nejlepším hráčem amerického fotbalu v celé jeho historii. Teď může Tom Brady svůj už beztak fascinující odkaz ještě vylepšit. Když tým Tampy Bay dovede v Super Bowlu k vítězství nad Kansas City, vyhraje americkou NFL už posedmé v kariéře - a definitivně potvrdí svůj status legendy.

Tom Brady = New England Patriots. Tahle rovnice platila dlouhých dvacet let. Tým z Massachusetts si mladého quarterbacka vybral v roce 1999 v šestém kole draftu. Mezi úplně posledními. Z hráče ale vyrostl jeden z nejlepších rozehrávačů v dějinách, s týmem Patriots devětkrát došel do Super Bowlu, proslulého finálového duelu celé ligy.

A hned šestkrát odešel fotbalista s dvanáctkou na zádech z utkání s prstenem pro vítěze na ruce. První dvacetiletka nového tisíciletí patřila ve světě amerického fotbalu týmu New England - a jejich největším tahounem byl famózní Brady. I tak se ale našli škarohlídi, kteří vliv rozehrávače na výsledky mužstva bagatelizovali.

Zmiňovali, že hlavním strůjcem úspěchu je v organizaci Patriotů trenér a známý stratég Bill Belichick. Neopomněli, jak skvělými spoluhráči byl Brady během dvou dekád v dresu New England obklopen. A někteří se nebáli říct i to, že tenhle tým zkrátka šlapal tak náramně, že by významných úspěchů dosáhl i s jiným quarterbackem.

Před právě probíhající sezonou přišel šok. Na první pohled nerozdělitelné partnerství náhle skončilo. Brady, teď už třiačtyřicetiletý veterán, poprvé v dlouhé kariéře v NFL změnil trikot. Přesunul se na Floridu a stal se rozehrávačem týmu Tampa Bay Buccaneers.

Předsezonní prognózy se shodovaly, že přítomnost hrající ikony dává týmu zajímavý šmrnc, mezi favority na nejvyšší příčky ale Tampa Bay rozhodně nepatřila. Skutečnost ale byla jiná. Tým Bruce Arianse postoupil do play off a v něm zvládl přejít přes náročné soupeře až do slavného Super Bowlu.

Souboj titánů

V cestě za ziskem sedmého prstenu pro šampiona už Bradymu překáží jen jediný soupeř. Ten úplně nejtěžší. Tým Kansas City Chiefs, úřadující mistr, celek disponující smrtonosnou ofenzivou. A především klub, který do boje povede nejlepší hráč současnosti.

Pětadvacetiletý Patrick Mahomes je něco jako Brady - jen o generaci mladší. Odborníci se shodují, že z geniálního rozehrávače může být jednou stejná legenda amerického fotbalu, jakou se za dvacet let na hřišti stal jeho zkušenější protějšek.

„Dovedete si představit, že by ve finále basketbalové ligy proti sobě hráli Michael Jordan na sklonku kariéry a proti němu mladý LeBron James, který by už ale byl nefalšovanou hvězdou ligy?“ nabídl zajímavé přirovnání televizní expert a bývalý skvělý quarterback Dallasu Tony Romo.

„Může to být jeden z nejúžasnějších zápasů v historii sportu. Jestli třiačtyricetiletý Brady porazí Mahomese, který je jediný, kdo se mu může vyrovnat... Jestli Brady vyhraje, nemyslím, že přijde někdo jiný, postoupí do deseti Super Bowlů a sedm jich vyhraje.“

Romo tak na Mahomese vytváří tlak. „Tenhle zápas je jakousi hrou o odkaz. Když Mahomes vyhraje, nechá si eventuální dveře otevřené. Jestli prohraje, na úroveň, kde je Brady, už nikdy nevyleze.“