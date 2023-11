Aktualizováno: Kouče fotbalové reprezentace navrhne pracovní skupina, Fousek nechtěl spekulovat o jménech

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR pověřil pětičlennou skupinu pod vedením předsedy Petra Fouska, aby předložila návrh na nového trenéra české reprezentace po Jaroslavu Šilhavém. Šéf FAČR nechtěl prozradit jména možných kandidátů, zahraniční kouč je podle něj jen okrajovou variantou. Jasno o novém trenérovi by chtěl mít co nejdřív v novém roce, aby kouč dostal čas na přípravu na březnový sraz.

Fousek to řekl na tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru v Olomouci, kde reprezentace po pondělní výhře 3:0 nad Moldavskem postoupila na mistrovství Evropy v Německu.

V pětičlenné skupině vedle Fouska budou oba místopředsedové asociace Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

„Myslím, že ta skupina je složená dobře. Jsou v ní tři statutární zástupci Fotbalové asociace ČR - já a moji místopředsedové. Člen výkonného výboru za profesionální fotbal, protože předpokládáme, že se v realizačním týmu objeví lidi z profesionálního fotbalu. Pochopitelně technický ředitel, který bude věci konzultovat i se sportovní radou,“ řekl Fousek.

Nechtěl prozradit, o kterých trenérech FAČR uvažuje. „Teď nechci vůbec spekulovat o jménech. Tomu bych se rád vyhnul nejen dnes, ale i v dalších týdnech. Zaznamenali jsme celou řadu spekulací, kdo by měl přijít, kdo je vhodný kandidát, kdo ne. O tom nechceme mluvit do doby, než pracovní skupina sestaví návrh na výběr trenéra, realizačního týmu i nového manažera,“ uvedl Fousek.

„Chci zdůraznit, že půjde o koncepční řešení, ne o krátkodobou výpomoc do turnaje. Ve fotbale nikdy neříkej nikdy, zahraniční variantu kouče ale považuji za okrajovou. Jsme si vědomi, že Euru předcházejí březnová přípravná utkání. Chceme, aby ještě před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě,“ dodal Fousek.

FAČR hledá nového trenéra poté, co se navzdory postupu na šampionát rozhodl skončit u mužstva Šilhavý, protože byl v poslední době pod velkým tlakem. Smlouva by mu oficiálně vypršela 30. listopadu a k jejímu prodloužení by bylo zapotřebí uplatnit oboustrannou opci. Chtít pokračovat by tedy musela nejen FAČR, ale i trenér.

Výkonný výbor trojici hráčů z reprezentace navždy nevyřadil, rozhodne nový kouč

O budoucnosti fotbalistů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, kteří byli po návštěvě nočního podniku vyřazeni před pondělním závěrečným zápasem evropské kvalifikace proti Moldavsku z české reprezentace, rozhodne nový trenér. Předseda FAČR Petr Fousek na tiskové konferenci uvedl, že výkonný výbor trojici opor z národního mužstva rozhodně navždy nevyřadil. Výbor zároveň vyzval svého člena Tomáše Neumanna, aby zvážil důsledky toho, že byl v klubu po boků hráčů.

Dva ze tří nejzkušenějších hráčů aktuálního výběru Brabec s Coufalem a útočník Kuchta v noci ze soboty na neděli navštívili v Olomouci diskotéku, kde popíjeli, a na hotel se vrátili až v ranních hodinách. Vedení reprezentace je ihned vyřadilo z mužstva a český tým už bez nich v pondělí postoupil na mistrovství Evropy poté, co porazil Moldavsko 3:0. Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že noční aféra přispěla k jeho rozhodnutí po úspěšné kvalifikace u národního celku skončit.

Všichni hráči se výkonnému výboru omluvili. „Věc je poměrně čerstvá. Pro nás bylo zásadní to řešení, které jsme přijali ve shodě s vedením reprezentace, trenérem. Byl to pochopitelně zásah do mužstva, nejen herní, ale i atmosférou. Jsem rád, že se s tím reprezentace vyrovnala. Že jsme určité principy povýšili tam, kam správně patří. Ukázalo se, že v reprezentaci panuje konkurence. Ukázalo se, že jsou tam hráči, kteří jsou schopni chytit příležitost za pačesy,“ uvedl Fousek.

„Probíhá další sebereflexe těch hráčů. Nechci je tady ukřižovávat, pro ně samotné to musel být těžký moment, že museli opustit mužstvo. Vyčkáme do okamžiku nominace nového trenéra. Myslím, že jsou to dobří hráči. Uvidíme, co přinesou následující měsíce. Rozhodně jsme k tomu nepřistoupili tak, že bychom je navždy vylučovali z reprezentace,“ dodal Fousek.

Výkonný výbor se také zabýval přítomností svého člena a trenéra futsalové reprezentace Neumanna po boku hráčů v klubu a vyzval ho, aby zvážil důsledky. „Situaci jsme prodiskutovali, protože to vrhlo určité světlo na něj, na výkonný výbor, na FAČR. Vyžádal si čas na to, aby zvážil ty důsledky,“ uvedl Fousek.

Dvanáctičlenný výkonný výbor nemá právo některého ze svých členů odvolat. „Pan Neumann si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, jak se situací naložit. Kdo zná stanovy, ví, že výkonný výbor ho nemůže odvolat. Odvolat ho může pouze valná hromada,“ upřesnil místopředseda asociace Jiří Šidliák.

Fotbalisté se omluvili za návštěvu diskotéky

Obránce Jakub Brabec se veřejně omluvil za víkendovou návštěvu nočního podniku v Olomouci, kvůli které byl spolu s bekem Vladimírem Coufalem a útočníkem Janem Kuchtou vyřazen z české fotbalové reprezentace. Jednatřicetiletý zadák Arisu Soluň v prohlášení zaslaném ČTK označil své chování za obrovskou chybu a slíbil, že podobný zkrat už nikdy nebude opakovat. Zároveň připustil, že pro něj bylo utrpení scházet u pondělního vítězství 3:0 nad Moldavskem v závěrečném utkání kvalifikační skupiny a postupu na Euro.

„Všem fotbalovým fanouškům, mým trenérům a spoluhráčům, přátelům a rodině dlužím upřímnou omluvu za své sobotní chování. Byla to obrovská chyba a zkrat. Vím to a budu si to už navždycky vyčítat, protože reprezentace pro mě znamená nejvíc, čeho jsem ve fotbale dosáhl,“ uvedl v prohlášení Brabec.

„Jsem šťastný, že to celý tým včera zvládl a postoupil na Euro. Bylo pro mě utrpením, že jsem se vlastní chybou připravil o rozhodující utkání a společné chvíle se spoluhráči a realizačním týmem z reprezentace. Celému týmu patří za postup velké blahopřání,“ podotkl Brabec, který je s 41 starty za reprezentační A-tým druhým nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru po kapitánovi Tomáši Součkovi.

„Kdo mě zná, tak ví, že toho opravdu lituju. Zároveň mohu slíbit, že už podobný zkrat nikdy nedopustím. Věřím, že budu moct dokázat, co všechno pro mě český fotbal znamená. Omlouvám se všem, které jsem svým jednáním zklamal,“ doplnil Brabec.

Za svůj víkendový přešlap se po výhře fotbalové reprezentace nad Moldavskem omluvil na instagramu i útočník Jan Kuchta. „Kluci, moc Vám gratuluju k výhře a k postupu na EURO. Díky vlastní blbosti jsem nemohl být s Vámi. Nechci chodit kolem horký kaše. Prostě jsem udělal strašnou pitomost. Omlouvám se Vám, spoluhráčům z nároďáku, a taky realizačnímu týmu v čele s trenérem Šilhavým,“ napsal šestadvacetiletý útočník pražské Sparty.

„Omlouvám se všem, kteří se o nás v reprezentaci starají. Fanouškům. A Spartě. Speciální omluva směřuje i takhle veřejně k rodině a všem blízkým, kterým na mě záleží. Udělal jsem něco, na co nejsem pyšný. Je to pro mě lekce. Přijímám kritiku, která se teď na mě valí. Je mi jasný, že slova všechno nedokážou napravit… Důvěru si budu muset vybudovat znovu,“ dodal.

Kuchta byl poslední dva roky stabilním členem reprezentace, v níž má bilanci 20 zápasů a tři góly. V kvalifikaci na Euro, které se uskuteční příští rok v Německu, nastoupil sedmkrát, z toho v pěti případech v základní sestavě. Kvůli trestu chyběl až v dnešním duelu.