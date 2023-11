Čeští fotbalisté i bez tří flamendrů porazili Moldavsko a postupují na Euro, Šilhavý končí

Národní celek nastoupil bez tří členů základní sestavy z pátečního utkání v Polsku (1:1) obránců Brabce s Coufalem a útočníka Kuchty, kteří v noci ze soboty na neděli navštívili v Olomouci noční podnik a byli vyřazeni z mužstva.

Český tým od rozdělení federace postoupil ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním mistrovství si zahraje poosmé za sebou. Soupeře ve skupině mu určí los 2. prosince v Hamburku. FAČR za účast reprezentace na Euru získá prémii v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun.

Šilhavý po zápase oznámil, že u národního mužstva se současným realizačním týmem končí. Jeho pozice byla v ohrožení už po říjnové porážce 0:3 v Albánii, po níž ho výkonný výbor podržel ve funkci. Upravil mu však smlouvu, která vyprší 30. listopadu. Její součástí je oboustranná opce.

Dvaašedesátiletý Jaroslav Šilhavý v rozhovoru s Českou televizí po vítězství nad Moldavskem řekl, že čelil enormnímu tlaku, kterému někdy ani nerozuměl. „Přestože teď máme radost, tak už před zápasem jsme se rozhodli, že pokračovat nebudeme. Oznámil jsem to (předsedovi FAČR) Petru Fouskovi. Tlak už byl enormní, někdy jsem to ani nechápal. I to přispělo k našemu rozhodnutí,“ řekl Šilhavý, který reprezentaci vedl od září 2018.