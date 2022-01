Kroměřížský fotbalový stadion ponese jméno kanonýra Silného

Fotbalový stadion v kroměřížské Obvodové ulici ponese nově jméno Josefa Silného. Kroměřížský rodák je prvním členem Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól, držitelem stříbrné medaile z mistrovství světa v Itálii v roce 1934, mistrem ligy se Slavií Praha i se Spartou Praha. Obávaný střelec by se dnes dožil 120 let.

Stadion bude přejmenován při slavnosti nazvané Kanonýři v Kroměříži naplánované na 18. června, sdělil ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podle starosty Jaroslava Němce (Nezávislí) by si každé město mělo vážit osobností, které v nějakém oboru něco dokázaly. „Josef Silný svým fotbalovým umem bavil nejen celé tehdejší Československo, ale díky svým startům v reprezentaci i angažmá v zahraničí celý svět. Je pro mě velkou ctí, že stadion v Kroměříži ponese jméno Jožky Silného,“ uvedl Němec.

Plánovaná akce Kanonýři v Kroměříži nabídne podle Vondráška kromě přejmenování stadionu a odhalení pamětní desky Josefu Silnému i unikátní setkání česko-slovenských ligových střelců a dalších fotbalových legend, vynikajících hráčů několika generací. Ve městě se sejdou na oslavě 50 let od založení Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól.

Jedním z jeho prvních členů byl právě Silný, který se narodil 26. ledna 1902 a patřil k velkým hvězdám prvorepublikového fotbalu. Hrál za Slavii a Spartu, jako člen československé reprezentace získal stříbrnou medaili na mistrovství světa v Itálii 1934. V dresu Slavie se stal jednou a se Spartou dvakrát mistrem Československa a v roce 1927 se podílel na vítězství ve Středoevropském poháru. Excelentní střelec byl také prvním českým fotbalistou, který dokázal vsítit stovku ligových gólů.

Za Slavii odehrál Silný 28 ligových zápasů a dal 32 gólů. Většinu kariéry ale strávil ve Spartě, za niž během osmi sezon vstřelil 76 branek, kromě toho se pětkrát trefil v dresu Bohemians. Celkový počet branek pak navýšil o dalších 14 při ročním působení ve francouzském klubu SC Nimes. Za národní tým Silný odehrál 50 utkání a vstřelil 28 branek.

V reprezentaci útočník naposledy nastoupil v květnu 1934 v přátelském zápase proti Anglii, o pět let později opustil vrcholový fotbal a odstěhoval se z Prahy zpátky do Kroměříže. Nějakou dobu ještě nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Hanácké Slavie, skončil po sezoně 1941/1942. Později pracoval jako zřízenec na poště, zemřel v květnu 1981 ve věku 79 let. Jeho jméno nese i jedna z kroměřížských ulic.