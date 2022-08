Los evropských pohárů: Plzeň může narazit na Karabach či Ferencváros, Slovácko na Austrii

Pokud fotbalisté Plzně vyřadí ve 3. předkole Ligy mistrů Tiraspol, zahrají si v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Český šampion by začal dvojutkání venku a odvetu by odehrál doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Úvodní zápasy závěrečného 4. předkola jsou na programu 16. a 17. srpna, druhé duely o týden později.

V případě, že Viktoria s Tiraspolem vypadne, zahraje si závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. V něm by Západočeši narazili na poraženého z dvojzápasu Crvena zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan. Stejně jako ve všech letošních dvojutkáních kvalifikace by svěřenci trenéra Michala Bílka začali venku, a to 18. srpna.

Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů vyřadila Helsinky po vítězstvích 2:1 venku a 5:0 doma a zajistila si účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Dvojzápas 3. předkola rozehraje Viktoria dnes večer venkovním utkáním proti Tiraspolu. Na cestě do skupiny Ligy mistrů potřebují Bílkovi svěřenci zdolat tři soupeře, přes jednoho už přešli.

Fotbalisty Slovácka čeká v případném 4. předkole Evropské ligy Austria Vídeň

Fotbalisté Slovácka se v případě postupu přes Fenerbahce Istanbul utkají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy s Austrií Vídeň. První zápas by svěřenci trenéra Martina Svědíka odehráli 18. srpna v rakouské metropoli, odvetu o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu usiluje o premiérovou účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. V kvalifikaci potřebuje vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy musí Slovácko zdolat dva soupeře. Pokud by neuspělo ve 3. předkole, které začne ve čtvrtek v Turecku, čekalo by ho závěrečné předkolo Evropské konferenční ligy.

Slavia v případě postupu přes Panathinaikos narazí na Trnavu, nebo Čenstochovou

Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes Panathinaikos Atény, utkají se v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr by začal dvojzápas 18. srpna venku, odveta by byla na programu o týden později.

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přešla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph’s. Úvodní utkání 3. předkola s Panathinaikosem odehrají Pražané ve čtvrtek doma v Edenu. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.