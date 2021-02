Největší fotbalový zázrak, tragická smrt i hvězda z fabriky. Slavii vyzve Leicester

Před pěti lety šokovali celý fotbalový svět. Coby jasný outsider a tým, který sezonu předtím málem sestoupil, vybojovali v Premier League senzační mistrovský titul. Od té doby se mnohé změnilo a tým Lišek z Leicesteru je stabilní součástí širší anglické špičky. Teď stojí tým Brendana Rodgerse v cestě za evropským úspěchem pražské Slavii.

Pět tisíc ku jedné. Takový byl před startem ročníku 2015/16 kurz na to, že Leicester City v hvězdami nabité Premier League vyhraje titul. Mužstvo vedené zkušeným trenérem Claudiem Ranierim to ale dokázalo a na konci sezony zvedlo nad hlavu mistrovský pohár. Jen pár měsíců předtím přitom měli co dělat, aby se v nejvyšší soutěži udrželi.

Největší senzace v historii ostrovního fotbalu byla na světě. Všichni fanoušci i experti byli zvědaví, co s Leicesterem bude dál. Bude nyní součástí bojů o nejvyšší příčky, nebo se po zázraku jedné sezony pokorně vrátí mezi podprůměr?

Pravda je někde uprostřed. Leicester nelze řadit mezi kandidáty na mistrovský titul, do nejlepších týmů v Anglii mu stále něco chybí. A když se podíváme, kolik nejlepších hráčů z kádru už v posledních letech přestoupilo na věhlasnější adresu, je jasné, že v rámci ostrovního potravního řetězce Lišky stále nejsou hlavním článkem.

Vede se jim ale náramně a bohatším celkům dokážou konkurovat. Loni až do posledních kol bojovaly o účast v top čtyřce, která by jim zajistila Ligu mistrů, v současnosti jsou v tabulce druzí. Naposledy poznal sílu Rodgersova celku mistrovský Liverpool, kterému hoši z Leicesteru nadělili tři branky.

Současný tým se od šampionů z roku 2016 už výrazně liší a mnoho hráčů v kádru nesetrvalo. Jedno jméno ale zůstává, to nejdůležitější. Jamie Vardy, klubová ikona, dravý hrotový útočník a autor jednoho z nejhezčích fotbalových příběhů.

Ještě v pětadvaceti letech hrál pátou anglickou ligu. Pracoval v továrně, fotbal pro něj byl jen koníček. Návštěva restauračního zařízení po každém zápase pro něj byla samozřejmostí. „V té době by mě nikdy nenapadlo, že to dotáhnu na úroveň, kde jsem dnes,“ nechápe dodnes miláček fanoušků.

Kromě senzačního titulu píší historii Leicesteru i smutné příběhy. V roce 2018 zahynul majitel Vičaj Srivadtanaprapcha, když se s ním v blízkosti stadionu zřítil vrtulník. Byl to přitom právě thajský podnikatel, díky němuž mohl klub dosáhnout úspěchů. Od roku 2010 do něj investoval velké množství prostředků a zlákal i populárního trenéra Ranieriho.

Ostudu zesnulému majiteli Lišky rozhodně nedělají. V Anglii prohánějí ty nejlepší a v Evropské lize patří mezi největší favority na zisk trofeje. Nejprve ale musí postoupit přes Slavii, se kterou sehrají dva zápasy. „Pro kluky je to historická událost. Je to špičkový klub Premier League, už aby se hrálo,“ těšil se na tiskové konferenci kouč Jindřich Trpišovský.

Zároveň věděl, že jeho svěřence nečeká nic jednoduchého. Uhlídat Vardyho nebude snadné. „Pro obránce to bude taková maturita,“ culil se lodivod sešívaných. Zda ji zadáci Slavie zvládnou s vyznamenáním, nebo je čeká reparát, ukážou dva čtvrteční večery.