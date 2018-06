Odcházení českého tenisového krále?

MAGAZÍN - Sport autor: Ondřej Novotný

Kdekdo mu vyčítal, že nedobyl grandslam. Přesto byl tenista Tomáš Berdych dlouho velkou hvězdou českého i světového dění. Osm let se držel v elitní dvacítce, až nyní z ní vypadl. Zbrzdila ho zraněná záda, kvůli nimž si dá několik týdnů pauzu. Dokáže se ale ještě vrátit? A v jaké formě?

Na nadcházejícím Wimbledonu měl obhajovat loňské semifinále. Jenže problémy se zády, na něž si v uplynulých měsících opakovaně stěžoval, nakonec Berdycha přinutily se z travnatého grandslamu odhlásit. "Mám na tento turnaj ty nejlepší vzpomínky a udělat tohle rozhodnutí nebylo opravdu lehké. Na doporučení lékařů si dávám pár týdnů klid," napsal Tomáš Berdych na sociální sítě.

Dlouholetého člena tenisové elity čeká krutý žebříčkový pád. Již nyní opustil elitní dvacítku a vzhledem k tomu, že mu vypadnou body za loňský wimbledonský úspěch, poputuje z 23. místa možná až mimo elitní padesátku.

Žebříček nemusí být rozhodující, vždyť jiné zraněné hvězdy jako Novak Djoković či Roger Federer se dokázaly zase vyškrábat výš. Otázkou však je, co bude s Berdychovou kariérou dál.

Pan Spolehlivý

Berdych patří k největším českým sportovním hvězdám posledních let. Kdekoho sice dráždil tím, že těsně pod vrcholem grandslamů selhával, jenže tak úspěšného tenistu Česko dlouho mít nemusí. Však také kromě čahouna z Valašského Meziříčí žádný krajan v elitní stovce není. Zato Berdych si v mimořádně nabité konkurenci vydobyl přezdívku 'pan Spolehlivý'.

Roky se držel v elitní desítce, pravidelně postupoval na Turnaj mistrů, dostával se do závěrečných fází grandslamů. Úspěchem je i to, jak dlouho dokázal na největších turnajích v kuse nastupovat. Zvládl 52 podniků "velké čtyřky" v řadě, až zánět slepého střeva mu sérii před US Open 2016 přerušil.

Nebál se do sebe investovat. Pečlivě se staral o své tělo. Hledal machry přes kondiční přípravu i regeneraci, aby vydržel tuhá tenisová klání a nabitou sezonu. Dlouho to fungovalo. Zatímco soupeři odpadali a brali si pauzy, Berdychovi se větší problémy vyhýbaly.

Zvládne comeback?

Jenže věk a náročný herní styl nakonec, zdá se, zmohly i jeho. Berdych není typem, který by si usnadnil zápas spoustou es jako John Isner nebo Ivo Karlović; soupeře obvykle utloukl silou svých úderů. Loni si tento styl začal výrazněji vybírat svou daň. Záda Berdycha trápila od Roland Garros, nakonec kvůli nim předčasně ukončil sezonu.

Pauza mu prospěla. Ač už byl mnohými odepisovaný, v lednu vyřídil na Australian Open silné soupeře Juana Martina Del Potra i Fabia Fogniniho a vypadl až s pozdějším vítězem Federerem. Dokázal, že se stále může měřit s nejlepšími.

Ještě v Marseille se probil do semifinále, ale pak přišly nevýrazné výkony v Indian Wells a v Miami - a hlavně neúspěšná antuková část, během níž nevyhrál jediné utkání. Pravda, neměl lehké soupeře (třeba Richarda Gasqueta či Denise Šapovalova), ale hlavně ho dál brzdil jeho zdravotní handicap.

Berdych věřil, že na trávě se jeho stav zlepší. Doufal, že na oblíbeném povrchu ožije, a zvlášť ve Wimbledonu, kde hrál před osmi lety své dosud jediné grandslamové finále. Místo toho ho zdraví přimělo přistoupit k pauze, kterou si nepřál. Pauze, po níž bude návrat mezi špičku zase o něco obtížnější. Berdych nebude patřit mezi nasazené a od úvodních kol na něj budou moci čekat ti nejtěžší soupeři. Vylepšit si nepříliš lichotivou bilanci 11 výher - 11 porážek nebude snadné.

Ovšem jakkoliv otravné a vleklé jsou Berdychovy problémy se zády, český tenista stále doufá, že znovu zvládne bojovat s nejlepšími. "Věřím, že se vrátím zdravý a silnější," uvedl. Už mnohokrát dokázal, že se ho nevyplácí podceňovat.