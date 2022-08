Odvety 4. předkola EKL: Slovácko bude hájit náskok, Slavia dohánět ztrátu

V odvetách 4. předkola Evropské konferenční ligy bude dnes Slovácko na hřišti AIK Stockholm hájit náskok 3:0, Slavia proti bude doma proti Rakówu Čenstochová odvracet po úvodní prohře 1:2 hrozbu podzimu bez pohárů. Oba zápasy začínají v 19:00.

Fotbalistům Slovácka chybí poslední krok k premiérové účasti ve skupině evropských pohárů. Tým z Uherského Hradiště bude v dnešní odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm hájit náskok 3:0 z úvodního domácího duelu.

Pro Slovácko jde o třetí pokus o postup z dvojzápasu v některém z hlavních evropských pohárů. Vloni svěřenci trenéra Martina Svědíka ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli až po penaltách s Lokomotivem Plovdiv. V tomto ročníku byl vítěz domácího poháru zařazen do 3. předkola Evropské ligy a po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma nestačil na Fenerbahce Istanbul.

Proti AIK Stockholm si však vytvořil vynikající výchozí pozici. Na odvetu ve Švédsku se navíc naladil nedělním ligovým vítězstvím 2:1 v Olomouci.

Úřadující vítěz domácího poháru neprohrál pět soutěžních duelů po sobě. AIK je v jiné situaci. Druhý tým minulé sezony švédské ligy sice přešel přes dvě předkola Konferenční ligy, když vyřadil Poltavu a Škendiji Tetovo, ale po porážce na Slovácku vedení klubu odvolalo kouče Bartosze Grzelaka. Nahradil ho jeho asistent a kouč juniorky Henok Goitom, který v klubu hrával na postu útočníka. AIK pod jeho vedením vyhrál v neděli v Norrköpingu 4:2 a ve švédské lize je čtvrtý.

Pokud Slovácko postoupí do hlavní fáze Konferenční ligy, dostane prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). V případě vyřazení mužstvo v této pohárové sezoně skončí.

Fotbalisté Slavie budou v odvetě proti Rakówu odvracet hrozbu podzimu bez pohárů

Fotbalisty Slavie dnes čeká doma proti Rakówu Čenstochová odveta závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy, která rozhodne o tom, zda si na podzim zahrají ve skupině. Pražané se v souboji českého s polským vicemistrem pokusí podat lepší výkon než před týdnem a smazat ztrátu 1:2 z prvního duelu. Hostům bude kvůli zranění znovu chybět český kapitán Tomáš Petrášek.

Slavii hrozí, že poprvé od sezony 2016/17 nebude hrát v pohárech na podzim skupinu. V minulém ročníku červenobílí došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy, kam se vloni v létě přesunuli poté, co ve 4. předkole Evropské ligy nestačili na jiný polský klub Legii Varšava. V letošní kvalifikaci dosud vyřadili gibraltarský tým St Joseph’s a Panathinaikos Atény.

Svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského se před týdnem v Polsku nedařilo. Červenobílí sice v 60. minutě šťastným gólem kapitána Tomáše Holeše srovnali na 1:1, ale vzápětí po rozehrávce rozhodl Fran Tudor. Soupeř vyhrál i pátý zápas v letošní kvalifikaci a přiblížil se premiérovému postupu do hlavní fáze pohárů.

Slavia chce těžit z kulisy zaplněného Edenu, kde prohrála jediný z posledních 10 domácích pohárových zápasů. „Je to věc, na kterou se hodně spoléháme. Všichni cítíme, že v těch velkých zápasech v bouřlivější atmosféře jsme v poslední době mnohem silnější doma. To, jaká je tu atmosféra a akustika, pomáhá k tomu, aby hráči ze sebe dostali to nejlepší a někdy šli i za hranu toho, na co v tu chvíli mají,“ uvedl Trpišovský.

Zatímco Slavia v generálce v neděli i díky hattricku Stanislava Tecla rozdrtila Pardubice 7:0 a poskočila do čela ligové tabulky, Raków měl zápas domácí soutěže odložený. Vítěz Polského poháru prohrál jediný z 10 duelů v sezoně.

Trenér Čenstochové Marek Papszun nebude ani v odvetě moci počítat s českým reprezentantem Petráškem. Třicetiletý stoper a kapitán mužstva, který s Čenstochovou absolvoval cestu z třetí do první ligy, je od konce května a posledního srazu národního mužstva zraněný. V sezoně zatím nenastoupil a nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu. Slavii trápí o poznání větší marodka. Vedle dlouhodobě zraněných je nejistý start Lukáše Provoda a Yiry Sora, naopak Oscar Dorley, Peter Olayinka a Eduardo Santos by podle Trpišovského měli být k dispozici.

Za postup do skupiny je prémie 2,94 milionu eur (zhruba 72 milionů korun). Finále druhého ročníku Konferenční ligy hostí příští rok Eden.