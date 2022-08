České kluby remizovaly 1:1: Slavia v EKL postupuje, Slovácko v EL končí a bude hrát o EKL

Fotbalisté Slavie v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 1:1 a po domácím vítězství 2:0 stvrdili postup do závěrečného play off o účast ve skupině. Fotbalisté Slovácka v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce rovněž remizovali 1:1, po porážce v Turecku 0:3 jsou ale vyřazeni a čeká je play off o skupinu v Evropské konferenční lize.

Fotbalisté Slavie remizovali v Aténách 1:1 a prošli do play off o skupinu EKL Fotbalisté Slavie v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 1:1 a po domácím vítězství 2:0 stvrdili postup do závěrečného play off o účast ve skupině. V řecké metropoli otevřel v 57. minutě skóre Andraž Šporar, ve čtvrté minutě nastavení srovnal střídající Václav Jurečka. Slávisté na cestě do skupiny vyřadili druhého soupeře, ve 2. předkole hladce přešli přes gibraltarského outsidera St Joseph’s. O účast ve skupině si pražský celek zahraje s polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný český obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr začne dvojzápas příští čtvrtek venku, odvetu odehraje o týden později doma. Trenér Slavie Trpišovský udělal jednu změnu v sestavě oproti úvodnímu utkání v Edenu, potrestaného Santose nahradil na stoperu Kačaraba. Na hrotu útoku opět nastoupil Lingr a Sor, který měl v poslední době zdravotní potíže, zůstal na lavičce. V zahajovací jedenáctce Panathinaikosu nechyběla jedna z nejnovějších posil střelec Šporar. Teplota v Aténách se i během zápasu držela kolem 30 stupňů a pořadatelé před utkáním pokropili hrací plochu natolik, že na ní místy zůstávala voda. Domácí hnáni bouřlivou kulisou stadionu pro 16 tisíc fanoušků začali podle očekávání náporem a Šporar hned ve druhé minutě zblízka ve skluzu trefil tyč. Čtvrtý celek minulé sezony řecké ligy a vítěz domácího poháru byl aktivnější a ve 20. minutě znovu zahrozil. Střelu Cantalapiedry s námahou zneškodnil brankář Mandous. Po půlhodině hry měli první větší šanci i slávisté, ale Douděra z hranice pokutového území mířil těsně nad. O dvě minuty později se dostal za hostující obranu Šporar a Pražany zachránil Mandous, který dobře vyběhl. Poté slávistický gólman fauloval mimo vápno a dostal žlutou kartu, vzápětí po jeho souboji domácí marně žádali po rozhodčím penaltu. I do druhé půle vstoupil lépe Panathinaikos. V 55. minutě Mandous před Šporarem v poslední chvíli nadzvedl míč, o dvě minuty později se už ale slovinský reprezentant dočkal, když po centru Juankara na dlouhou nohu poslal míč do sítě. Slávisté poprvé v letošní kvalifikaci Konferenční ligy inkasovali. Řecký celek byl rázem gól od prodloužení, Pražané ale i díky střídáním tlak otupili a ve zbytku duelu už nepustili soupeře k velké šanci. Až v 85. minutě Mandous musel vyškrábnout míč od teči spoluhráče Schranze. Ve čtvrté minutě nastavení udělal velkou chybu v rozehrávce Kampetsis, míč vystihl Jurečka, obešel gólmana a z úhlu poslal balon přesně k tyči. Český klub sice ani ve čtrnáctém pohárovém utkání na řecké půdě nezvítězil, Slavia ale soupeři oplatila vyřazení v předkole Ligy mistrů ze sezony 2001/02. Červenobílí si v kvalifikaci nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli Pražané letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v roce 2023 hostit Eden. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Panathinaikos Atény - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branka: 57. Šporar - 90.+4 Jurečka. Rozhodčí: Bankes - Cook, Smith (všichni Angl.). ŽK: Alexandropulos, Schenkeveld, Pérez, Magnússon, Juankar - Tiéhi, Mandous, Lingr, Oscar, Schranz. První zápas: 0:2, postoupila Slavia.

Sestavy:

Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Schenkeveld (55. Kurbelis), Magnússon, Juankar - Alexandropulos (77. Kampetsis), Pérez, Čerin - Vagiannidis (77. Ioannidis), Šporar, Cantalapiedra (88. Carlitos). Trenér: Jovanovič.

Slavia: Mandous - Douděra (82. Masopust), Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi (82. Jurečka) - Schranz (90.+7 Tecl), Traoré (61. Ševčík), Olayinka - Lingr (61. Usor). Trenér: Trpišovský. Fotbalisté Slovácka remizovali doma s Fenerbahce 1:1 a v Evropské lize končí | zdroj: Profimedia Fotbalisté Slovácka remizovali s Fenerbahce 1:1 a v Evropské lize končí Fotbalisté Slovácka remizovali v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce 1:1, po porážce v Turecku 0:3 jsou vyřazeni a čeká je play off o skupinu v Evropské konferenční lize. Skóre odvety otevřel v 56. minutě Serdar Dursun, první branku Slovácka v Evropské lize o dvě minuty později vstřelil dorážkou Trávníkovy hlavičky Ondřej Šašinka. Slovácko jako vyřazený tým narazí ve 4. předkole Evropské konferenční ligy na AIK Stockholm. Švédský tým zdolal po dvou remízách 1:1 až na penalty (3:2) celek Škendija Tetovo. První zápas se bude hrát 18. srpna v Uherském Hradišti. Fenerbahce čeká v play off Evropské ligy vídeňská Austria. Domácí tým nastoupil se čtyřmi změnami oproti prvnímu utkání, na hrotu tříčlenného útoku začal Šašinka. V kádru tureckého vicemistra hráli od začátku jen tři fotbalisté, kteří začali před týdnem v Istanbulu. Pouze mezi náhradníky byl opět český reprezentační obránce Filip Novák. V plánech Slovácka figurovala aktivní hra, která by dostala hosty pod tlak a přinutila je k chybám. Ve druhé minutě sice pálil Duskí nad, byla to ale na dlouhou dobu jediná akce směrem k turecké bráně. Fenerbahce s vědomím pohodlného náskoku poctivě bránilo a vyráželo k rychlým kontrům. Po jednom z nich skončila spolupráce Gülera s Crespem v náručí Ngyuena. Slovácku dělala problém vysoká intenzita pohybu soupeře a také skvělá organizace hry, což znemožňovalo kvalitní rozehrávku i možnost dostat se na dostřel Bayindirovy svatyně. A tak gólové šance první půle se rodily převážně před Nguyenem. Ve 27. minutě pálil tvrdě Rossi, o chvíli později Dursun a v náručí slováckého gólmana skončila i Rossiho hlavička. Ve druhé půli přece jen dostalo Slovácko soupeře pod tlak. Sice mu nechybělo nasazení a bojovnost na hranici možností, ale na kvalitu tureckých fotbalistů to bylo málo. Naplno to dokázal Dursun, který si před šestnáctkou poradil s nedůraznými obránci domácích a tvrdou střelou k tyči otevřel skóre. Tým z Uherského Hradiště se brzy dočkal vyrovnání. Trávníkovu hlavičku gólman ještě vyrazil, na dorážku Šašinky už nedosáhl. Z domácích spadla nervozita a ostych, snažili se strhnout vítězství na svou stranu. V 69. minutě tvrdě pálil Kohút, leč pouze do brankáře. Zkušení hosté si remízu i postup pohlídali. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy:

1. FC Slovácko - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:0)

Branky: 58. Šašinka - 56. Dursun. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Černá Hora). ŽK: Duskí - Peres, Mor. Diváci: 6520. První zápas: 0:3, postoupilo Fenerbahce.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Šimko (63. Reinberk), Daníček, Kadlec - Tomič (84. Sinjavskij), Trávník, Ljovin (63. Kohút), Duskí - Petržela, Šašinka (72. Kozák), Holzer (63. Kalabiška). Trenér: Svědík.

