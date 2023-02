Osmifinále Ligy mistrů: Dortmund porazil Chelsea, Benfica vyhrála v Bruggách

Fotbalisté Dortmundu zdolali v úvodním osmifinále Ligy mistrů Chelsea 1:0 a vyhráli sedmý soutěžní zápas po sobě. Výrazně blízko čtvrtfinále je Benfica Lisabon. Portugalský celek zvítězil na hřišti FC Brugg 2:0. Odvety jsou na programu 7. března.

O triumfu Dortmundu rozhodl v 63. minutě po rychlém protiútoku a ukázkové sólové akci Adeyemi. Jednadvacetiletý útočník se zbavil argentinského mistra světa Fernándeze, obehrál si gólmana Arrizabalagu a zakončil do prázdné branky.

Chelsea neproměnila řadu šancí. V úvodním dějství se dvakrát netrefil Félix, z toho jednou orazítkoval břevno. Za stavu 1:0 pro Borussii zase domácí záložník Can odkopl míč z brankové čáry a gólman Kobel v nastavení vychytal Fernándezovu střelu zpoza vápna.

Dortmund porazil anglického soupeře po 10 zápasech, naopak „Blues“ nezdolali německý tým popáté v řadě. Svěřenci trenéra Pottera zvítězili v jediném z posledních devíti utkání a venku podeváté za sebou nevyhráli.

Stejně jako Dortmund s Chelsea se také Bruggy s Benfikou v soutěžích UEFA utkaly premiérově. Hosté vstřelili oba góly na stadionu belgického celku po přestávce. Jako první skóroval z penalty Joao Mário, pojistku přidal v závěru střídající Neres. Za lisabonské mužstvo odehrál celý zápas někdejší obránce Slavie Bah.

Bruggy, které jsou v osmifinále Ligy mistrů poprvé, prohrály pátý z posledních šesti duelů s portugalskými týmy. Doma nezvítězily posedmé v řadě. Benfica venku v Lize mistrů podeváté po sobě neprohrála a po roce má opět nakročeno do čtvrtfinále. V minulém ročníku přešla v osmifinále přes Ajax Amsterdam.