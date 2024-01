Pavel Nedvěd manažerem české fotbalové reprezentace nebude - nabídku odmítl

Pavel Nedvěd odmítl nabídku stát se manažerem fotbalové reprezentace. Někdejší kapitán národního mužstva a držitel Zlatého míče z roku 2003 si po mnoha letech mimo republiku není jist, zda by v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. Jednapadesátiletý bývalý dlouholetý člen vedení Juventusu Turín to uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK.

Vedení asociace vybírá nového trenéra a manažera národního týmu poté, co se v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na evropský šampionát v Německu rozhodl nepokračovat kouč Jaroslav Šilhavý. Jeho nástupce by měl být znám ve čtvrtek po mimořádném zasedání výkonného výboru, o jehož konání novináře informoval mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Podle médií by se novým trenérem měl stát Ivan Hašek, který už národní mužstvo krátce vedl v roce 2009, jeho asistenty pak Jaroslavové Köstl a Veselý.

Výběrem kouče a manažera byla pověřena pětičlenná pracovní skupina, kterou vytvořili předseda FAČR Petr Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

Na pozici manažera si vedení přálo Nedvěda. „Rád bych se vyjádřil k nabídce na funkci generálního manažera fotbalové reprezentace ČR, kterou jsem dostal od předsedy FAČR Petra Fouska a člena výkonného výboru pana Šádka. Předem musím konstatovat, že si té nabídky i jejich podmínek vážím, a že jsem to velmi důkladně zvažoval. Stejně tak si vážím přístupu FAČR během jednání. Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout,“ uvedl Nedvěd.

„Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ doplnil bývalý záložník, který za reprezentaci odehrál 91 utkání a dal v nich 18 branek.

Nedvěd od roku 1996 hrával v Itálii, nejprve za Lazio Řím a poté za Juventus, v jehož dresu po sezoně 2008/09 ukončil kariéru. Nejlepší český sportovec roku 2003 se od října 2010 podílel na chodu turínského klubu jako člen vedení, o pět let později byl jmenován viceprezidentem. Předloni v listopadu ve funkci skončil.

Nový reprezentační trenér mohl být znám už před polovinou prosince. Kvůli vysokému počtu omluvenek od členů výkonného výboru se však mimořádné jednání na poslední chvíli zrušilo a přesunulo se na leden. Pětičlenná skupina ve čtvrtek podle všeho předloží výboru návrh na schválení Haška a jeho asistentů. Těmi by se měli stát nynější kouč Bohemians 1905 Veselý a slávistický asistent Köstl.

Hašek už národní tým dočasně vedl v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň předsedou svazu. Po dvou letech na post ve vedení rezignoval a vrátil se k trénování. Šedesátiletý bývalý kapitán národního mužstva od té doby působil v arabských zemích. Naposledy trénoval libanonskou reprezentaci, u níž předloni v březnu skončil.