Po pětiletém kralování Pastrňáka získal Zlatou hokejku poprvé Palát

Útočník Ondřej Palát vyhrál poprvé anketu Zlatá hokejka o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Finalista letošního Stanleyova poháru s Tampou Bay ukončil rekordní pětileté kralování Davida Pastrňáka. Kanonýr Bostonu skončil o pouhé čtyři body druhý. Třetí byl další útočník Roman Červenka.

Jednatřicetiletý Palát, jenž byl v anketě loni druhý a v roce 2015 třetí, zůstal s Tampou Bay jen dvě výhry od završení vítězného hattricku ve Stanley Cupu. V letošní finálové sérii se nakonec radovalo Colorado.

Po prvním kole hlasování patřila rodákovi z Frýdku-Místku čtvrtá příčka. Po druhém kole byl třetí, ale s velkou ztrátou na Pastrňáka, jehož nakonec předčil druhým nejtěsnějším rozdílem v historii. V roce 1999 předstihl Jaromír Jágr brankáře Dominika Haška o tři body. Červenka, který jako kapitán dovedl na mistrovství světa ve Finsku reprezentaci k první medaili z velké akce po deseti letech, byl za Pastrňákem o dalších 99 bodů.

„Je to trošku těžší než Stanley Cup, docela mě to překvapilo,“ hlásil Palát s úsměvem po převzetí tradiční ceny v podobě bronzové sochy slavícího hokejisty, která váží 25 kilogramů. „Je to pro mě určitě překvapení. Vyhrát nad Pastou je super. Všichni víme, jaký je hokejista. Za mě je on top, i když jsem samozřejmě rád, že jsem anketu vyhrál tentokrát já,“ uvedl Palát.

„Z týmového hlediska mám za sebou úspěšnou sezonu, jen je škoda, že jsme nedosáhli i potřetí na Stanley Cup. Colorado bylo o trošku lepší, ale díky patří - teď už bývalým - spoluhráčům z Tampy, protože bez nich bych tady nebyl,“ doplnil.

Velmi malý rozdíl Pastrňák vůbec neřešil. „Čtyři body jsou málo, ale já myslím, že to mělo být spíš jednoznačné. Ondra měl navíc v mých očích vyhrát už loni, teď už mu mohu konečně pogratulovat. Má dva Stanley Cupy, k čemuž mám zatím daleko. Obrovská poklona před ním,“ ocenil svého nástupce na trůnu.

„Jsem rád, že právě Ondra je tím, kdo mě přeskočil a vyhrál Zlatou hokejku. Rozhodně nejsem zklamaný. Hokej je týmový sport, nehrajeme ho pro individuální ocenění, ale každé vás podpoří do další práce. A já si cením každého ocenění, které jsem dostal,“ uvedl Pastrňák.

Palát nasbíral v základní části minulé sezony NHL v 77 zápasech 49 bodů za 18 zásahů a 31 asistencí. Dalších 21 bodů (11+10) přidal v 23 utkáních play off, které zakončil jako desátý nejproduktivnější hráč a měl výrazný podíl na dalším povedeném tažení Tampy Bay vyřazovacími boji. Zařadil se dokonce mezi kandidáty na Conn Smythe Trophy určenou nejužitečnějšímu hráči play off.

Po sezoně Palátovi vypršela smlouva a poprvé v NHL změnil dres, uzavřel pětiletý kontrakt s New Jersey na 30 milionů dolarů (zhruba 730 milionů korun). Za Lightning odehrál deset sezon.

Šestadvacetiletý Pastrňák měl na startu sezony NHL o něco pomalejší rozjezd, ale postupně se opět vyšplhal mezi nejlepší kanonýry ligy. Podruhé v kariéře pokořil hranici 40 branek. Základní část uzavřel se 77 body z 72 startů za 40 gólů a 37 nahrávek a byl druhým nejproduktivnějším hráčem Bruins.

Boston však vypadl hned v úvodu play off. Pastrňák si sezonu prodloužil a zazářil na světovém šampionátu ve Finsku, kde výrazně pomohl českému týmu k bronzu. V sedmi duelech zaznamenal 10 bodů (7+3).

Šestatřicetiletý Červenka prožil skvělou sezonu v dresu Rapperswil/Jona. Mistr světa z roku 2010 ovládl jako třetí český hráč v historii produktivitu základní části švýcarské ligy s 64 body za 20 branek a 44 asistencí a byl na konci července vyhlášen i nejužitečnějším hráčem soutěže.

Ve velké formě pokračoval i na mistrovství světa. Se 17 body z 10 utkání se stal nejproduktivnějším hráčem šampionátu a kraloval i s 12 asistencemi. Byl vyhlášen nejlepším útočníkem a dostal se i do All Star týmu.

O vítězi ankety rozhodlo závěrečné třetí kolo, v němž hlasující vybírali z desítky nejlepších, kterou určila předchozí dvě kola. Body z nich se však hráčům pro konečné pořadí první desítky, do níž se nakonec dostalo hned šest členů bronzového týmu z MS v Tampere, již nezapočítávají.

Za Červenkou se seřadili útočníci David Krejčí, Tomáš Hertl, Jakub Voráček, brankář Karel Vejmelka, útočníci Martin Nečas a Filip Chlapík a desítku uzavřel obránce Filip Hronek.

Pastrňák je s pěti prvenstvími spolu s Dominikem Haškem druhým nejúspěšnějším hráčem historie ankety. Přehledu vévodí Jaromír Jágr s 12 úspěchy.

Nejlepším para hokejistou byl dnes na slavnostním večeru v Praze vyhlášen Martin Kudela, nejlepší hokejistkou Klára Peslarová a nejlepším juniorem Eduard Šalé.