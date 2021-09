Podle deníku Sport byl šéf českého hokeje spolupracovníkem kontrarozvědky StB

Předseda českého hokejového svazu Tomáš Král byl podle deníku Sport za minulého režimu tajným spolupracovníkem kontrarozvědky StB. S odkazem na dokumenty v Archivu bezpečnostních složek list napsal, že Král během povinné vojenské služby donášel na svého nadřízeného a udal vojína, který „udržoval kontakty do kapitalistických zemí“.

Král v prohlášení pro Sport uvedl, že s vojenskou kontrarozvědkou byl v kontaktu coby pracovník organizačně právního oddělení. S civilní StB podle svého vyjádření neměl nikdy nic společného.

„Na základní vojenské službě jsem byl po přijímači u tankové jednotky převelen k útvaru č. 5937, na organizačně právní oddělení velitelství 19. motostřelecké divize v Plzni. Jako čerstvě vystudovaný právník se specializací na trestní právo jsem byl zařazen do skupiny, která vyšetřovala trestnou činnost týkající se ochrany státního tajemství a závažných obecných trestných činů v armádě. Spolupracovali jsme přitom s příslušníky vojenské kontrarozvědky, a s tím souvisí i evidence v protokolech svazků vojenské kontrarozvědky, tehdejší III. správy SNB,“ uvedl Král.

Podle spisu absolvoval během necelého roku 22 konspirativních schůzek a předával informace ze soukromí svého nadřízeného, namaloval plánek jeho bytu, umožnil vojenské kontrarozvědce získat jeho klíče a instalovat odposlech. „Kategoricky popírám, že bych postupoval tak, jak je nepravdivě uvedeno v záznamech. Naopak. Osobu, o kterou se jedná, ... jsem o zájmu VKR o ni obratem informoval, domluvili jsme se, jak budu v komunikaci s VKR postupovat, a nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil,“ napsal předseda hokejového svazu v tiskové zprávě.

Král uvedl, že s příslušníky kontrarozvědky byl v kontaktu jen během působení na právním oddělení divize od června 1987 do března 1988, kdy jeho základní vojenská služba skončila. „Potom jsem již v žádném kontaktu s vojenskou kontrarozvědkou ani jinou složkou StB nebyl, což dokládá mimo jiné archivace svazku. O evidenci ve svazcích VKR jsem v době základní vojenské služby ani později nevěděl, s odstupem doby ji ovšem vzhledem ke služebnímu zařazení v armádě považuji za logickou,“ napsal Sportu Král.

Sedmapadesátiletý advokát stojí v čele českého hokeje třináct let. Bývalý útočník a současný televizní expert Milan Antoš ho vyzval k rezignaci. „Jestli jde o pravdivé informace, asi by měl odstoupit. Pokud v minulosti dělal věci, které nejsou v jednadvacátém století přípustné, měl by si z toho sám vyvodit nějaký závěr a postavit se k tomu,“ citoval Antoše web iDNES.cz.

„Noviny jsem četl naposledy v roce 1998. Tyhle zprávy vůbec nečtu a nevím o tom nic. Abych pravdu řekl, takové věci mě ani nezajímají. To, že někdo něco napíše... Už jsem si na to zvykl,“ vyjádřil se pro Sport.cz hrající majitel Kladna Jaromír Jágr. „Každý máme nějakou minulost a třeba jsme v ní udělali i nějaké chyby. A jestliže se objevují důkazy o udávání, tak to je pro mě naprosto nečestné jednání, které poškozuje morální kredit Tomáše Krále jako šéfa hokejového svazu,“ řekl pro Sport.cz olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek, kterému vadí, že Král celou věc bagatelizuje a není schopen se třeba omluvit.