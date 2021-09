Padesátník zachraňuje Kladno: Jágr zařídil všechny góly Rytířů

V únoru mu bude padesát let. Jeho vrstevníci dávno trénují, vedou hokejové kluby z pozice funkcionářů nebo leží na pláži v Karibiku. On každý den nazouvá brusle a jde trénovat. Jaromír Jágr i s pěti křížky na krku hraje nejvyšší tuzemskou hokejovou soutěž. A rozhoduje zápasy.

Kladno – Litvínov 3:2, Jágr dva góly a jedna asistence. Výmluvnější už tahle statistika snad ani být nemůže. Hokejová legenda a hrající majitel Rytířů se v neděli podepsal pod všechny góly svého týmu a v podstatě sám zařídil středočeskému celku tři body. Tak moc důležité.

Šlo totiž o vůbec první kladenské body v sezoně, z předchozích čtyř zápasů vyšel tým okolo čísla 68 naprázdno. A bodovat je letos ještě mnohem důležitější než kdy předtím – institut zvaný přímý sestup je nemilosrdný. Žádná baráž, žádné play out, žádná možnost zpackanou sezonu na poslední chvíli zachránit. Poslední tým po základní části jde rovnou dolů, čeká ho „prales“.

Jágr už tohle jednou s Kladnem zažil a rozhodně to nechce opakovat. Hokejová veřejnost má ale jasno – právě jeho celek je v souvislosti s nepopulárním pádem dolů jedním z horkých favoritů. Kromě Kladna bývá pak nejčastěji zmiňován Zlín, mezi těmito mužstvy by měl dle předpokladů zuřit tuhý boj o předposlední místo. To znamená „jen“ baráž, souboj o existenci s týmem z první ligy. Šance příšernou sezonu přece jen zakončit důstojně a bez ztráty extraligové příslušnosti.

Proč experti pasují na padáka zrovna Zlín a Kladno, je nabíledni. Dva týmy s nepříliš vysokými rozpočty, bez velkých hvězd, bez ambiciózního majitele v zádech, který nemá problém vrazit do hokeje stamiliony. I proto šel Jágr v posilování kádru netradiční cestou – namísto ozkoušených hráčů z Česka přivedl hned několik Kanaďanů. Risk, který se může i nemusí vyplatit. Z neznámých cizinců mohou být extraligové hvězdy, anebo hráči na obtíž, kteří jen zabírají místo talentovaným mladíkům.

O pozici samotného hrajícího vlastníka se dlouho spekulovalo. Bylo jasné, že nebude mít obří ice time ani ústřední roli v první formaci - vždyť mu bude za čtvrt roku padesát let. Mluvilo se o menší roli ve čtvrté lajně, možná o občasné pomoci při přesilovkách. Zároveň se zmiňovalo, že Jágr může být v určitý moment pro mužstvo už spíše přítěží. Rád si totiž často vlivem chybějící rychlosti pomáhá hokejkou, což rozhodčí nepřehlédnou. Jágr na trestné lavici pak znamená oslabení, při němž budou silná mužstva Kladnu ráda sypat gól za gólem.

Legenda NHL ale stále dovede být platná i coby hokejista. Ze čtyř odehraných zápasů má stejný počet bodů, tři góly a jednu asistenci. Je druhým nejproduktivnější hráčem svého týmu. Kdepak, populární pravé křídlo je i při svém stáří stále důležitou součástí kladenské sestavy.

„Je neskutečné ho sledovat, jsem moc rád, že u toho můžu být,“ chválil si slavného spoluhráče Cody Donaghey, jeden z kanadských krajánků. „Vypadá to, že se do toho dostal, na ledě byl hodně znát. Byl klíčovým hráčem, díky kterému jsme vyhráli,“ vysekl kladenský bek poklonu hokejové ikoně.

První tři body ale jaro nedělají. Středočeši jich budou muset ještě aspoň pár desítek získat, pokud nechtějí mít z pobytu v nejvyšší soutěži jen jednosezonní výlet. A pokud se mají Rytíři sestupu vyhnout, budou se muset ve sbírání bodů k téměř padesátiletému pánovi přidat i další.