Policie prověřuje konflikt z fotbalového utkání Č. Budějovice - Jablonec

„SK Dynamo České Budějovice důrazně odsuzuje a distancuje se od agresivního chování několika členů pořadatelské firmy PS Patrol v sektoru hostujících vlajkonošů při zápase, kteří fyzicky napadli fanoušky FK Jablonec. Jejich chování bylo v přímém rozporu s hodnotami klubu, jeho pravidly a plněním smlouvy s pořadatelskou službou,“ uvedl mluvčí Dynama Dušan Mendel.

Dobrý den @LFAcze, dobrý den @SK_Dynamo_CB, neradi bychom spekulovali nad tím, co tomu předcházelo, ale rozhodně se ptáme, jestli je podle vás takový zákrok pořadatelské služby na fotbalových stadionech adekvátní řešení?! Proboha kde to jsme? Kdo je za to zodpovědný? pic.twitter.com/C0nS7K60wu