Politici, kteří nesouhlasí s návratem Rusů do sportu, měří podle šéfa MOV dvojím metrem

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach na tiskové konferenci na závěr zasedání výkonné rady MOV odsoudil evropské politiky, kteří nesouhlasí s návratem ruských a běloruských sportovců na mezinárodní scénu. Vyjádření řady evropských vlád včetně představitelů Česka označil za zavrženíhodné. Tvrdí, že tím narušují autonomii sportu.

Navzdory pokračující válce na Ukrajině, která začala loni v únoru vpádem ruských vojsk, MOV přehodnotil svůj dřívější postoj a v úterý doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby za jasně stanovených podmínek umožnily účast neutrálních ruských a běloruských sportovců v mezinárodních soutěžích. Nemělo by se to týkat sportovců, kteří aktivně podporují válku na Ukrajině, ani příslušníků ruské armády.

Rozhodnutí MOV okamžitě vyvolalo pozdvižení i mezi politiky. Z těch českých se jasně proti vyjádřili prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, ministr zahraničí Jan Lipavský i další ministři. Hlasitě protestovalo rovněž Polsko. Tamní premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že se pokusí vybudovat koalici států, které budou společně požadovat, aby MOV toto rozhodnutí stáhl.

Bach už při prezentaci nových doporučení upozorňoval, že politické tlaky považuje za nepřijatelné. „Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe,“ řekl v úterý.

Když se politici nestáhli, vyjádřil se dnes ještě ostřeji. „Je zavrženíhodné, že některé vlády nechtějí respektovat většinu v olympijském hnutí a mezi všemi zainteresovanými stranami, ani autonomii sportu,“ prohlásil. MOV při rozhodování argumentoval mimo jiné doporučením expertů na lidská práva OSN, podle nichž je vyloučení na základě pasu diskriminační.

Bach nařkl evropské politiky z používání dvojího metru. „Neviděli jsme jediný komentář k jejich postoji k účasti sportovců ze zemí, které se účastní dalších 70 válek a ozbrojených konfliktů po celém světě,“ uvedl. Zopakoval, že v některých odvětvích se sportovci z Ruska a Běloruska pohybují na mezinárodní scéně a nepůsobí to žádné problémy. Ani nenaznačil, že by politické tlaky zviklaly postoj MOV. „Vládní intervence posílily jednotu olympijského hnutí,“ dodal.

Doporučení se zatím týká mezinárodních federací a je na nich, jak se k němu postaví. O účasti ruských a běloruských sportovců na OH 2014 v Paříži zatím MOV nerozhodl.

Premiér Fiala i ministři jsou proti startu Rusů a Bělorusů na olympijských hrách

Fiala i členové české vlády před a po středečním jednání vládního kabinetu v Jeseníku zdůraznili, že jsou proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Podle ministra Lipavského je potřeba si uvědomit, že ruští sportovci jsou vychováni ruským státem. Na Ukrajině zemřely stovky sportovců a trenérů, olympijské ideály byly pošlapány, řekl.

Podle Fialy je nutné respektovat autonomii sportovního prostředí, účast Rusů a Bělorusů na klíčových sportovních událostech ale nepovažuje za vhodnou. „Jejich kolegové z Ukrajiny často bojují za svou svobodu, za své životy, nemohou trénovat, trpí a celá myšlenka olympijského hnutí by tím byla pokřivena,“ řekl premiér.

Věcí sportovních svazů podle předsedy vlády je účast sportovců na akcích v individuálních sportech. Uvedl například, že tenisových turnajů se Rusové účastní. „Situace se musí řešit případ od případu,“ doplnil.

„Musíme pokračovat v informování o záležitosti. Je potřeba si uvědomit, že ruští sportovci jsou vychováni ruským státem, celá řada z nich jsou součástí různých vojenských klubů, je to státem podporovaná záležitost,“ řekl Lipavský. „Zároveň na Ukrajině zemřely stovky sportovců, trenérů, je to obrovská lidská tragédie,“ dodal.

Rusko podle šéfa české diplomacie porušilo Chartu OSN i chartu mezinárodního olympijského hnutí. „Na to všechno se musíme dívat, vysvětlovat to a být trpěliví,“ uvedl Lipavský. Připomněl existenci expertní skupiny, jejíž vznik inicioval Český olympijský výbor a která hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na OH 2024 v Paříži. Ministerstvo zahraničí ve skupině zastupuje Martin Smolek, vrchní ředitel sekce právní a konzulární.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka má rozhodnutí za naprosto nepochopitelné a za „úlet“ ze strany MOV. Pokud olympijská myšlenka stojí na míru a férovém jednání, pustit na olympijské hry sportovce, kteří jsou součástí propagandy obou režimů, by bylo výsměchem této myšlence, uvedl. Byl by rád, pokud by to jednotlivé národní olympijské výbory odsoudily.

Ani místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš nepovažuje krok za správný. „Sport v těchto dvou zemích je silně vázán na vládní propagandu a propagandu politiky (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ uvedl.

MOV nadále trvá na sankcích pro ruský a běloruský stát a vládu. Doporučil, aby se v těchto zemích nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce a aby žádní vládní představitelé nedostali akreditace nebo pozvání na mezinárodní soutěže.