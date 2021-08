Real Madrid nabídl čtyři miliardy za Mbappého, podle PSG je to málo

Fotbalový klub Paris St. Germain odmítl nabídku Realu Madrid ve výši 160 milionů eur (zhruba čtyři miliardy korun) za hvězdného útočníka Kyliana Mbappého. Podle sportovního ředitele Leonarda chce klub francouzského hráče udržet v týmu, a pokud se Mbappé rozhodne odejít, pak by to mělo být za podmínek, které vedení schválí. Aktuální nabídku Realu označil Leonardo za nedostatečnou a kroky španělského celku za neuctivé a neakceptovatelné.

„Naším úkolem bylo vždy Kyliana udržet a prodloužit s ním smlouvu,“ citovala agentura SID Leonarda. „Pokud by chtěl odejít, nebudeme ho držet. Ať už ale odejde, nebo zůstane, musí to být podle našich podmínek. To se týká nejen Kyliana, ale i všech hráčů,“ doplnil sportovní ředitel klubu.

Částka 160 milionů eur není podle něj dostatečně vysoká. PSG hráče přivedl před třemi lety za částku o 20 milionů eur vyšší. „Je to tedy hodně vzdálené tomu, kolik dnes Kylian stojí. Je to ještě méně, než jsme za něj dali my,“ uvedl Leonardo.

Dvaadvacetiletému Mbappému končí po této sezoně s PSG smlouva, novou dosud neuzavřel a nedávno se netajil tím, že by rád z klubu odešel. Nic na tom nezměnil ani nedávný příchod Lionela Messiho.

„Kylian od nás obdržel dvě nabídky. Chtěli jsme mu dokázat, že je součástí projektu, ale zároveň není něco víc. Z mého pohledu se mi ale zdá jasné, že chce odejít,“ řekl rozhlasové stanici RMC Leonardo. „Připadá nám, že se Real jen snaží vytvořit dojem, že pro jeho nákup udělal vše, aby k nim Mbappé přišel za rok zadarmo. Kylian nám ale slíbil, že zadarmo neodejde,“ doplnil Leonardo.

Vedle Messiho a Mbappého má Paris St. Germain v kádru do útočné fáze také Brazilce Neymara, Argentince Angela di Maríu nebo Itala Marca Verrattiho. Nově získal v létě rovněž bývalého kapitána Realu Madrid Sergia Ramose nebo čerstvého evropského šampiona a nejlepšího hráče turnaje, italského brankáře Gianluigiho Donnarummu.

Mbappé přišel do pařížského velkoklubu v roce 2017 z Monaka a po ročním hostování ho PSG odkoupilo za 180 milionů eur. Mistr světa z roku 2018 vstřelil 133 branek ve 174 zápasech francouzského týmu a pomohl mu ke třem mistrovským titulům.

V poslední sezoně ale PSG získal jen Francouzský pohár. V Lize mistrů vypadl v semifinále s Manchesterem City a v domácí lize skončil druhý o bod za mistrovským Lille.