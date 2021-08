Rekordní přestup v Premier League: Manchester City přivedl nečekanou posilu

Částka sedí, místo taky. Jen protagonista je jiný. Očekávání se naplnila, Manchester City přivedl během letní přestávky hvězdnou posilu za sto milionů liber. Jenže novým členem Guardiolova kádru není Harry Kane, nýbrž Jack Grealish. Zatímco útočník Spurs stále zůstává v Londýně, světle modrý dres Citizens navlékl talentovaný středopolař z Aston Villy.

Měl za sebou skvělou sezonu, kterou korunoval povedenými výkony na evropském šampionátu v dresu Albionu. Přesto se jméno Jacka Grealishe v přestupových spekulacích zase tak často neobjevovalo. Vědělo se, že bohaté ostrovní kluby mají starosti jinde. Chelsea sháněla gólového hroťáka, United zase pravé křídlo a stopera a Citizens lační po Harrym Kaneovi, který už nechce setrvávat v Tottenhamu.

Extravagantní záložník tak působil jako luxus, který si letos v Anglii nebude mít kdo dovolit. V praxi je vše ale jinak. Zatímco frustrovaný Kane nadále zůstává u Kohoutů, Grealish už trikot změnil. Manchester City lídra Villans podepsal za sto milionů liber, a zlomil tak přestupový rekord Premier League.

S klubem samotným se přitom vedení mistrovského celku vůbec nemuselo bavit. Anglický reprezentant měl totiž ve smlouvě výstupní klauzuli, šlo tedy jen o to se dohodnout se samotným hráčem. „Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. V Aston Ville jsem strávil celý život, posledních pár dní bylo šílených,“ uvedl po přestupu do Manchesteru.

Bystrý pozorovatel přitom Grealishův odchod musel tušit už delší dobu. Klub totiž během několika týdnů přivedl hned tři zajímavé ofenzivní posily – Emiliana Búendiu, Leona Baillyho a naposledy gólového útočníka Dannyho Ingse. Působilo to dojmem, že buď organizace výrazně navýšila rozpočet, nebo počítá s balíkem peněz za svůj největší klenot. A tak se také stalo.

Klub z Birminghamu přišel o svůj symbol a jednoznačně nejlepšího hráče. Zároveň ale získané prostředky vynaložil hned na tři fotbalisty a dělá vše pro to, aby byl i v nadcházející sezoně konkurenceschopný. Zda se mu to povede, ukážou možná už následující týdny.