Rittich si v New Yorku užívá rodinné pohody a hokeje pod brankářským idolem
13. 12. 2025 – 11:32 | Sport | Jasmína Krásná
Ve čtvrtek proti Anaheimu odchytal třiatřicetiletý David Rittich jedenáctý zápas v této sezoně NHL a důležitými zákroky zejména na začátku a konci první třetiny nasměroval New York Islanders k výhře nad Ducks 5:2.
Uspěl posedmé a byl zvolen třetí hvězdou utkání. V elitní lize působí rodák z Jihlavy od roku 2017 a spolupracovníkovi ČTK řekl, že si angažmá užívá jak z pohledu rodinného, tak hokejového, protože ho trénuje legendární Patrick Roy, jeho idol z dětství. Rád by ještě dostal šanci i v reprezentaci.
"Je super být v nejlepší hokejové lize už tak dlouhou dobu. A doufám, že tu ještě nějakou chvilku zůstanu," řekl brankář, jenž s Islanders podepsal v létě smlouvu na rok a předtím oblékl dresy Calgary, Toronta, Nashvillu, Winnipegu a Los Angeles. Angažmá porovnávat nechtěl. "Každé bylo něčím jiné. Samozřejmě bych byl moc rád, kdybych na jednom místě vydržel delší dobu, ale takový je hokejový život," připomněl. Pobyt na Long Islandu označil za super. "Užívám si ho a vlastně se nám tu rozrostla rodina, takže jsme šťastní," řekl.
Tým má na povel Roy, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu i držitel individuálních cen. "Samozřejmě pro mě osobně je to speciální a asi i trochu výjimečné, protože Patrick byl můj nejoblíbenější gólman, když jsem byl ještě malý kluk. Takže je to takové zadostiučinění, že se s jedním z nejlepších gólmanů hokejové historie můžu denně potkávat a zároveň, když mě něco zajímá, tak on je otevřený veškeré konverzaci," pochvaluje si někdejší brankář Mladé Boleslavi.
Rittich zatím odchytal v NHL 241 utkání, z nichž 115 bylo vítězných, což ho mezi českými brankáři řadí v historických tabulkách na šesté místo. Z aktivních je druhý po Petru Mrázkovi. Sleduje, jak se daří jeho krajanům, a to nejen v brance, protože Čechů v NHL ubývá. "Máme ale spoustu mladých kluků v juniorkách nebo na farmě a každému z nich bych přál, aby makal naplno a dostal šanci si ligu zahrát," řekl.
V této sezoně nastoupilo v NHL osm českých brankářů. "To je jenom dobře, protože dalším mladým klukům v Česku ukazujeme, že ta cesta tady existuje. A může mít různou podobu. Hodně kluků bylo draftováno, ale třeba (Jakub) Dobeš z Montrealu šel přes univerzitu, takže je jen na nich, jak se o to poperou," vzkázal.
Největším Rittichovým oceněním v NHL bylo zařazení do All Star týmu v roce 2020. Rád by dosáhl i na týmový úspěch. NY Islanders už čekají dlouho, od počátku 80. let, kdy mužstvo v čele s hvězdnou pěticí Mike Bossy, Denis Potvin, Clark Gillies, Bryan Trottier a brankář Billy Smith vybojovalo čtyřikrát v řadě Stanley Cup. Trottier a Smith byli v hledišti při čtvrtečním utkání s Anaheimem.
V reprezentačním dresu Rittich odchytal pět utkání, z toho tři na světovém šampionátu 2018 v Dánsku. Rád by ještě dostal šanci. Tato sezona NHL je specifická, protože se v únoru po dlouhé době přeruší kvůli olympijským hrám.
"Pro mě vždycky bylo, je a bude nejvíc reprezentovat svoji zem, ale tohle rozhodnutí mají na starost trenéři a já se jen snažím chytat co nejlépe a uvidíme, co se stane. Ale za národní mužstvo si chci ještě stoprocentně zahrát," dodal.