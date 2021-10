Roman Kreuziger ukončil kariéru, cyklistiku ale neopouští

Český reprezentant Roman Kreuziger, který v roce 2013 obsadil na Tour de France páté místo, se v 35 letech rozhodl ukončit svou úspěšnou profesionální kariéru. U cyklistiky ale zůstává, stane se sportovním ředitelem stáje Bahrajn Victorious. Měl možnost s ní podepsat dvouletou smlouvu, rozhodl se ale jen pro roční spolupráci.

Jeden z dlouhodobě nejlepších českých silničářů ukončil kariéru po 16 sezonách v profipelotonu. Právě u jeho jména zůstávají nadále zapsaná česká maxima v umístěních na Tour de France (5.) a mistrovství světa (6.). V úspěšném roce 2013 dosáhl také na jeden z nejcennějších triumfů v podobě vítězství na závodě Amstel Gold Race.

Kreuziger končí i přesto, že měl na stole nabídku ročního kontraktu ze stáje Gazprom-RusVelo, jejíž barvy hájil v této sezoně. "Po dvou letech, kdy jsem tomu dával všechno, ale nedostávalo se mi výsledků, na které jsem zvyklý, jsem se rozhodl. Byl to takový malý signál k tomu to pozměnit a přejít do trochu jiné role," řekl Kreuziger na tiskové konferenci. Přiznal, že roli v jeho rozhodování sehrál i fakt, že nebyl v olympijské nominaci. Definitivně měl jasno už v polovině září.

Česká cyklistika tak přišla o druhou hvězdu v průběhu několika dnů. V úterý oznámil svůj záměr skončit po sezoně silniční kariéru devětadvacetiletý Petr Vakoč.