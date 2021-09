Fenomenální Roglič potřetí za sebou vyhrál Vueltu

Španělská Vuelta, která spolu s Tour de France a Giro d'Italia patří mezi tři nejprestižnější silniční cyklistické etapové závody, má potřetí za sebou stejného vítěze. Je jím Slovinec Primož Roglič.

Jednatřicetiletý jezdec týmu Jumbo-Visma ovládl i nedělní závěrečnou časovku, ve které se prosadil na čtvrté místo český cyklista Josef Černý.

V konečném pořadí zvýšil Roglič náskok na druhého Španěla Enrica Mase na čtyři minuty a 42 sekund.

„Je to neuvěřitelné. Bláznivé. Někdy vyhrajete o hodně, jindy o málo. Ale pokaždé je to krásné. Já se o čísla a statistiky nestarám. Jdu den po dni a užívám si to. Je to pocta tady takhle stát,“ prohlásil Roglič na stupních vítězů.

Někdejší skokan na lyžích vyhrál na letošní Vueltě čtyři etapy. „Byly to krásné tři týdny. Věděl jsem, že na tom jsem dobře a užíval jsem si podporu na trati," řekl po dojezdu do Santiaga de Compostela.