Ronaldo zajistil Manchesteru United postup do play off Ligy mistrů

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili v 5. kole základní skupiny Ligy mistrů ve Villarrealu 2:0 a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Vítězný gól vstřelil v 78. minutě Cristiano Ronaldo, jenž se prosadil i v pátém utkání aktuálního ročníku. Ze skupiny H jde do play off obhájce trofeje Chelsea po domácím vítězství 4:0 nad Juventusem. Bayern Mnichov si udržel stoprocentní bilanci ve skupině F. Ze hřiště Dynama Kyjev si odvezl výhru 2:1 i díky rekordnímu zápisu střelce první branky Roberta Lewandowského. Barcelona doma pouze remizovala 0:0 s Benficou Lisabon.

Manchester vedl do utkání poprvé v roli hlavního kouče Michael Carrick, který tým dočasně převzal po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera. S Villarrealem se jeho svěřenci v ofenzivě dlouho trápili, nakonec se ale v závěru znovu prosadil Ronaldo. Hvězdný Portugalec využil velké chyby v rozehrávce „Žluté ponorky“ a po zisku míče přehodil bezmocného brankáře Rulliho. Nejlepší střelec historie soutěže rozhodl v tomto ročníku Ligy mistrů už třetí utkání v závěrečné čtvrthodině, což se v jedné sezoně ještě nikomu nepovedlo. V závěru se navíc prosadil poprvé po svém letním přestupu do Manchesteru záložník Sancho. United jsou jistými vítězi skupiny E. O druhé postupové místo si zahrají v přímém souboji Villarreal s Bergamem, které remizovalo 3:3 v Bernu. Švýcarský celek je ze hry o postup venku, Villarrealu bude stačit proti Atalantě remíza. Chelsea v souboji o první místo skupiny H jasně dominovala a vysokým vítězstvím oplatila Juventusu porážku z úvodního vzájemného duelu v Turíně. Úvodní tři střelci „Blues“ byli Angličané - postupně se trefili Chalobah, James a Hudson-Odoi. Krajní bek Reece James potvrdil skvělou formu, v úvodu sezony zaznamenal ve čtrnácti soutěžních zápasech pět branek a stejný počet asistencí. Pojistku přidal v nastavení Werner. Lídr Premier League bodově dohnal svého dnešního soupeře a zajistil si lepší bilanci vzájemných zápasů. K vítězství ve skupině mu stačí v posledním kole vyhrát v Petrohradu, který dnes remizoval 1:1 v Malmö a zajistil si třetí místo. Bayern na hřišti Dynama Kyjev potvrdil v 5. kole základní skupiny Ligy mistrů roli favorita | zdroj: Profimedia Bayern potvrdil na zasněženém hřišti v Kyjevě roli favorita, ačkoliv měl na lavičce kvůli zraněním a karanténě jen čtyři hráče do pole. Už ve 14. minutě se prosadil Lewandowski, který poslal odražený míč výstavními „nůžkami“ do sítě. Polský kanonýr podruhé v kariéře skóroval v devíti utkáních „milionářské soutěže“ v řadě a překonal další rekord. Páté vítězství Bayernu zajistil další trefou Coman, domácí Garmaš po změně stran už jen snížil. Bavorský velkoklub si upevnil první místo ve skupině, Dynamo je s jediným bodem poslední. Druhý postupující vzejde z dvojice Barcelona, Benfica. Katalánci ani ve druhém utkání pod vedením trenéra Xaviho neskórovali ze hry a v posledním zápase musí k jistotě postupu vyhrát na hřišti Bayernu. Benfica ztrácí na Barcelonu dva body a skupinu zakončí doma s Dynamem. V zamotané skupině G drží postupovou naději stále všechny týmy. Nejvýhodnější pozici má Lille po výhře 1:0 nad Salcburkem, ve druhém utkání zdolala Sevilla 2:0 Wolfsburg. Do play off postoupí případní vítězové obou závěrečných utkání Wolfsburg - Lille a Salcburk - Sevilla, remíza stačí s jistotou pouze francouzskému šampionovi. FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ - 5. KOLO ZÁKLADNÍCH SKUPIN:

Skupina E:

Dynamo Kyjev - Bayern Mnichov 1:2 (0:2)

Branky: 70. Garmaš - 14. Lewandowski, 42. Coman. Rozhodčí: Meler (Tur.).

FC Barcelona - Benfica Lisabon 0:0

Rozhodčí: Karasev (Rus.). Skupina F:

Villarreal - Manchester United 0:2 (0:0)

Branky: 78. Ronaldo, 90. Sancho. Rozhodčí: Brych (Něm.).

Bern - Bergamo 3:3 (1:1)

Branky: 39. Siebatcheu, 80. Sierro, 84. Hefti - 10. Zapata, 51. Palomino, 88. Muriel. Rozhodčí: Siebert (Něm.). Skupina G:

Lille - Salcburk 1:0 (1:0)

Branka: 31. David. Rozhodčí: Taylor (Ang.).

FC Sevilla - Wolfsburg 2:0 (1:0)

Branky: 13. Jordán, 90.+7 Mir. Rozhodčí: Cakir (Tur.). Skupina H:

Chelsea - Juventus Turín 4:0 (1:0)

Branky: 25. Chalobah, 56. James, 58. Hudson-Odoi, 90.+5 Werner. Rozhodčí: Jovanovič (Srb.).

Malmö - Zenit Petrohrad 1:1 (1:0)

Branky: 28. Rieks - 90.+2 Rakickij z pen. Rozhodčí: Treimanis (Lot.). ČK: 86. Čisťakov (Petrohrad). Mohlo by vás zajímat Liverpool a Ajax jsou dalšími postupujícími do osmifinále Ligy mistrů

V osmifinále Ligy mistrů už jsou po dnešku Bayern a Juventus

V osmi dnešních zápasech fotbalové Ligy mistrů padlo 35 gólů