Vítězná prohra: Hokejisté Sparty jsou ve čtvrtfinále Ligy mistrů

V brankovišti Sparty se poprvé od návratu z Dinama Riga z KHL objevil Machovský a měl v úvodu výrazně více práce než jeho protějšek Lindvall. Velké šance ale Pražané soupeři nepovolili a ubránili se i při Pavelkově vyloučení.

Hned po něm připravil první šanci Kaše pro Thorella a v 11. minutě se Sparta radovala z vedení. Řepík objel branku, snažil se zasunout puk u pravé tyče a do vlastní branky si ho srazil Pudas. Třetí tým švédské ligy se potom ubránil při dvou oslabeních a při tom prvním navíc zahrozil z brejku Johnson.

V úvodu druhé části se ocitl po Řepíkově přihrávce v šanci Horák, Skelleftea odolala i při vyloučení Melkera Karlssona. Domácí už tříbrankový náskok na udržení postupu dobře bránili. Při Šmerhově vyloučení si Machovský poradil s Pudasovou ranou a při Kašeho pobytu na trestné lavici Pražané také nepřipustili vyrovnání.

Po 89 sekundách třetí třetiny se to už povedlo Granbergovi, který po akci Linuse Karlssona z pravého kruhu překonal Machovského. Vrátit Spartě vedení mohl Doležal. Přestože neuspěl, drželi Pražané přes snahu soupeře dlouho náskok na svůj druhý posun v Lize mistrů mezi nejlepší osmičku. V roce 2016 Pražané došli dokonce až do finále.

Skelleftea hrála v závěru přes čtyři minuty power play a 22 vteřin před koncem jí ještě vykřesal naději Linus Karlsson, ale Sparta postup uhájila. V dalším souboji narazí na lepšího z dvojice Rögle - Curych. První duel se hraje za dva týdny a odveta 14. prosince.

Odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů:

HC Sparta Praha - Skelleftea AIK 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. Řepík (Sobotka) - 42. Granberg (L. Karlsson), 60. L. Karlsson (Kühnhackl, Pudas). Rozhodčí: Tscherrig, Hebeisen (oba Švýc.) - Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3417. První zápas: 3 1, postoupila Sparta.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Mikliš, T. Pavelka, Moravčík, Tomov, Polášek, R. Jeřábek - Konečný, R. Horák, E. Thorell - Řepík, Sobotka, Šmerha - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad - Z. Doležal, D. Kaše, T. Jandus - P. Hašek. Trenéři: Hořava a Jandač.

Skelleftea: Lindvall - Pudas, Roos, O. Nilsson, Wilsby, Granberg, Kapla, Forsfjäll - J. Lindström, M. Karlsson, Loibl - Hugg, J. Jonsson, L. Karlsson - Kühnhackl, Sundsvik, O. Möller - Robertsson, Stenman, J. Sundin. Trenér: Ohlsson.

! @HCSpartaPraha ARE IN THE LEAD! ❤️



Captain Michal Řepík wraps it around the net and behind the goalie! What a goal! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/bJWmGYuQEu