Slováci drželi s Kanadou krok, nakonec ale prohráli 1:5

Kanadští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Helsinkách jednoznačně nad Slovenskem 5:1 a při snaze o obhajobu loňského titulu z Rigy mají po třech zápasech plný počet devíti bodů. Dvěma góly včetně vítězného k tomu přispěl útočník Pierre-Luc Dubois, branku a přihrávku zaznamenal Adam Lowry a po dvou asistencích si připsali Josh Anderson s Dylanem Cozensem.

Slováci po úvodní výhře nad Francií (4:2) prohráli s Německem (1:2) a jejich kanadský kouč Craig Ramsay nedokázal dnes překvapit své krajany. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her v Pekingu mají po třech duelech jen tři body.

Do slovenské sestavy se zařadil útočník Adam Sýkora a ve věku 17 let, osmi měsíců a devíti dnů se stal třetí nejmladším hráčem na MS. Mladší byli jen loni současní členové kádru - nejlepší střelec únorových her v Pekingu Juraj Slafkovský (17 let, měsíc a 21 dnů) a obránce Šimon Nemec (17 let, tři měsíce a šest dnů).

Slováci mohli jít ve třetí minutě do vedení, kdy měl Liška po Lantošiho přihrávce odkrytou branku, ale po zpracování puku už se už Thompson stihl dostat do úhlu střely. Potom se Ramsayho výběr ubránil při Rosandičově vyloučení, a navíc se při něm po Krištofově akci dostal do šance Slafkovský, gólman Vegas ale zasáhl lapačkou. Odolal i v 8. minutě, kdy ani nadvakrát neuspěl Regenda a po něm ani Nemec.

Další okamžiky patřily Kanadě. Húska ale zastavil betonem Comtoisův únik a po Duboisově střele mu pomohla tyč. V čase 10:48 už obhájci titulu vedli. Seversonovu střelu vyrazil gólman před sebe, kde se o Jánošíkovu hokejku a Lowryho nohy puk odrazil do branky. Sudí Ansons a Öhlund si platnost gólu ověřili u videa.

Húska si potom poradil s Johnsonovou tečí. Ve 13. minutě Slováci po šesti sekundách potrestali Royův faul. Takáč hledal z pravého kruhu před brankou Regendu, ale puk si v souboji s ním srazil do vlastní branky Severson. Při Whitecloudově vyloučení přestřelil Nemec.

Ve 24. minutě šel za zákrok vysokou holí na Comtoise pykat na dvě plus dvě minuty Rosandič a v čase 26:11 vrátil Kanadě vedení Dubois. Jeho přihrávku si srazil do vlastní branky Slafkovský. Vzápětí se Húska vyznamenal po sérii zákroků ještě vleže lapačkou při Cozensově bekhendové dorážce.

V polovině utkání mohl vyrovnat Tamáši, ale nejdříve zasáhl Thompson a napodruhé útočník Banské Bystrice minul. V 35. minutě kanadský gólman rychlým skokem zabránil Ivanovi ve snaze skórovat do odkryté branky. Vzápětí se dostal v oslabení do úniku Lowry, ale Húska jeho bekhendový blafák kryl. V čase 37:56 zvýšil opět Dubois, jenž se od levého mantinelu probil mezi kruhy a v pádu vleže skóroval.

Po 68 sekundách závěrečného dějství přidal další branku týmu kouče Claudea Juliena Sillinger. Jeho první pokus z pravého kruhu zblokoval Jánošík, ale z těžkého úhlu už prostřelil Húsku. V 52. minutě ještě překonal po Cozensově přihrávce z úniku slovenského gólmana Geekie.

Velkou šanci zkorigovat stav a skórovat při své premiéře měl čtyři a půl minuty před koncem Sýkora, s bekhendovým blafákem ale na Thompsona nevyzrál.