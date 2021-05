Slováci na hokejovém MS vyhráli i potřetí: Porazili Rusko 3:1

Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa v Rize Rusko 3:1 a vyhráli i třetí zápas na turnaji. Favorizovaná sborná naopak poprvé prohrála.

Slováci, kteří budou posledním soupeřem českého týmu ve skupině A, o své výhře rozhodli ve třetí třetině. Vítěznou branku ve vyrovnaném utkání vstřelil v přesilové hře třinecký obránce Martin Gernát. Skóre uzavřel při power play kapitán Marek Ďaloga, který hrál v Pardubicích.

Slováci posíleni úspěšným vstupem do turnaje začali proti sborné aktivně a brankář Samonov měl stejně práce jako jeho protějšek Hudáček. Oba gólmani ale chytali od začátku spolehlivě a neinkasovali ani při prvních přesilových hrách soupeře.

V polovině utkání se Slováci dostali do vedení. Kuzmenko sice stihl zaskočit za Samonova a odehrát puk směřující za brankovou čáru, v pokračující akci ale otevřel skóre Kelemen, který se představil na šampionátu poprvé.

Rusové však rychle vyrovnali. Hned po následném buly fauloval Skalický a sborná druhou početní výhodu využila. Střelu Tolčinského tečoval bruslí Barabanov. Gólu však předcházela hra rukou útočníka Šalunova.

Obětavě hrající Slováci nepouštěli soupeře do velkého tlaku a ve třetí části se opět dostali do vedení, kdy se v přesilové hře prosadil tečovanou střelou Gernát. Rusové se pokusili vyrovnat při power play, ale naopak sami potřetí inkasovali. Slovenskou výhru zpečetil střelou do prázdné branky Ďaloga.

Čeští hokejisté se na MS pokusí získat v duelu s Běloruskem první body

Čeští hokejisté budou v dnešním třetím utkání na mistrovství světa v Rize proti Bělorusku usilovat o první body na turnaji. Svěřenci trenéra Filipa Pešána po porážkách s Ruskem (3:4) a se Švýcarskem (2:5) nastoupí od 19:15 proti nováčkovi elitní kategorie, Bělorusové ovšem v neděli dokázali zaskočit Švédsko a favorita porazili 1:0.

Čeští hokejisté podlehli v sobotu Švýcarsku 2:5 | zdroj: Profimedia

Kouč Pešán po sobotním duelu uvedl, že chystá změny v sestavě. Teprve před utkáním bude zveřejněno i jméno brankáře. Jako jednička do turnaje vstoupil Šimon Hrubec, na poslední třetinu proti Švýcarům jej vystřídal Roman Will. Oba už jsou informováni, kdo z nich se postaví do brankoviště proti Bělorusům.

Češi zatím prožívají nejhorší vstup do velkého turnaje, který v samostatné historii prožili s dvěma úvodními duely bez bodu jen na Světových pohárech v letech 1996 a 2004. V historii MS takto nepovedený start ještě v dobách Československa zažili jen v letech 1971, 1986 a 1991. Do této statistiky se ale promítá rozdílná kvalita soupeřů v jednotlivých letech podle rozlosování.

S Běloruskem odehrála česká reprezentace dosud 16 utkání a prohrála jediné. V dubnu 2011 v duelu Euro Hockey Challenge v Minsku zvítězili Bělorusové 3:2 po samostatných nájezdech. Na šampionátech Češi vyhráli všech devět soubojů a soupeř získal jediný bod za porážku 2:3 po samostatných nájezdech v roce 2008 v Québecu. Naposledy hráli s Bělorusy před třemi roky v Kodani a zvítězili 3:0.

Bez bodu je i Kanada a Švédsko

Nedělní třetí hrací den hokejového šampionátu nabídl další překvapivé výsledky. Všechny týmy v obou základních skupinách A i B mají za sebou dva odehrané zápasy. V „áčku“, kde jsou i Češi, zůstala stoprocentní trojice Rusko, Slovensko, Švýcarsko. V „béčku“ je na šesti bodech pouze Německo.

Přestože byly v neděli v obou skupinách na programu shodně tři duely, v Olympijském sportovním centru bylo k vidění dohromady pouhých pět branek. Slováci se hodně natrápili na výhru 2:1 proti Velké Británii, Švédsko podlehlo Bělorusku 0:1 a jediný gól stačil na tříbodový zisk Švýcarům proti Dánsku, kteří vyslali na branku pouhé čtyři střely.

Šokem dne byla především porážka Švédů. I proto, že pro výběr Tre kronor byla již druhá na turnaji po úvodním zaváhání s Dány (3:4). Vyslanci jedné z největších hokejových velmocí jsou tak zatím stejně jako čeští hokejisté bez bodu.

V Areně Riga si nejprve Norsko poradilo s Itálií (4:1), Kazachstán v nájezdech předčil obhájce titulu mistrů světa Finy (2:1) a den zakončilo zámořské derby mezi Kanadou a USA, v němž dominovali Američané (5:1).

Kanaďané tak na premiérový bodový zisk stále čekají a vůbec poprvé od roku 1920 na světových šampionátech a olympijských hrách v úvodních dvou zápasech nebodovali. Dočkali se po úvodní prohře 0:2 s Lotyši alespoň vstřeleného gólu. Až v 52. minutě se prosadil Comtois. „Čekali jsme šest třetin na první gól. V šatně jsme si říkali, že ho musíme dát, a pak budeme moct hrát uvolněněji. Byla to velká úleva,“ připustil Maxime Comtois.