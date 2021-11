Soud ke kauze sportovních dotací: Pelta šest let, Kratochvílová o půl roku víc

Soud v kauze zmanipulování sportovních dotací uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest. Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, na šest let jí zakázal výkon funkcí ve veřejné správě a dal jí ještě dvoumilionový peněžitý trest. Rozsudek není pravomocný.

Další obžalované - předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, exředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu i ČUS a Fotbalovou asociaci ČR (FAČR) soud osvobodil. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Lenka Cihlářová uvedla, že Pelta využil své osobní známosti s Kratochvílovou a ovlivňoval ji zejména při jejich schůzkách v bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Mimo jiné jí předložil seznam preferovaných žádostí. Kratochvílová si pak počínala s vědomím, že nedůvodně znevýhodní ostatní žadatele. „Obžalovaní Pelta a Kratochvílová si na základě klientelismu stanovili vlastní kritéria hodnocení žádostí," konstatovala soudkyně. Podle ní chtěli způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Podle soudkyně se tak Kratochvílová pokusila o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta ji pak k těmto činům navedl. Obžaloba dále tvrdila, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. FAČR takto žena podle státního zástupce zajistila na úkor ostatních žadatelů navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, ČUS o 11,5 milionu korun. Soud ale v této části zprostil viny všechny obžalované, tedy včetně Pelty i Kratochvílové. Popsané skutky podle něj nebyly trestným činem. Kvůli případu rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve Fotbalové asociaci ČR vzdal z vazby. Obžalovaní svou vinu odmítají. Ministerstvo se po obžalovaných domáhá náhrady škody 1,116 miliardy korun. Soud ho odkázal do civilního řízení. Simona Kratochvílová | zdroj: Michal Beranek / CNC / Profimedia

