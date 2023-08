Spartu, Slavii a Plzeň čekají v evropských pohárech odvety v play off

Mistrovskou Spartu a druhý pražský velkoklub Slavii dnes čekají odvety v play off o postup do fotbalové Evropské ligy. Letenští doma potřebují zvrátit dvougólové manko s Dinamem Záhřeb, tým z Edenu bude v Lublinu naopak hájit náskok dvou branek proti Luhansku. I v případě neúspěchu mají oba týmy jistotu startu v Evropské konferenční lize, v níž bude o postup do skupinové fáze usilovat Plzeň doma proti Tobolu Kostanaj. Všechny tři zápasy mají výkop v 19:00.

Sparta v Záhřebu prohrála 1:3 a je po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů blízko konci v další pohárové soutěži. Soupeř se na Letné musí obejít bez fanoušků jako trest za potyčky v Řecku s příznivci AEK, z nichž jeden zemřel na následky bodných ran. Slavia doma v Edenu porazila třetí tým minulé sezony ukrajinské ligy 2:0 a i jednobranková prohra v odvetě by stále stačila k účasti v hlavní fázi soutěže. Zápas se hraje v Lublinu kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu, Zorja má v Polsku pohárový azyl. Plzeňská Viktoria si z Kazachstánu přivezla vítězství 2:1. S výpravou Tobolu v úterý nepřiletěli ruský brankář Ivan Konovalov, obránce Albert Gabaraj a záložník Ivan Kirejenko a běloruský obránce Pavel Zabelin, ale vláda následně těmto hráčům udělila víza s vysvětlením, že reprezentují kazachstánský klub, nikoliv Rusko nebo Bělorusko. Mohlo by vás zajímat Uděláme to jako jinde: Do ČR sportovci můžou, pokud nereprezentují Rusko a Bělorusko

