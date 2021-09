Startují skupiny fotbalové Ligy mistrů, v soutěži je jen jeden český hráč

Osmi zápasy v úterý začnou skupiny fotbalové Ligy mistrů. Ve hře bude obhájce prvenství londýnská Chelsea, která přivítá Petrohrad. Ve šlágru večera nastoupí Barcelona proti Bayernu Mnichov, Manchester United s navrátilcem Cristianem Ronaldem se představí v Bernu proti Young Boys. Do Švýcarska s „Rudými ďábly“ odcestoval i mladý brankář Matěj Kovář, jediný český hráč v soutěži. Ve skupinách podruhé za sebou chybí český klub.

Chelsea v minulé sezoně nečekala dokráčela až k celkovému prvenství, když ve finále porazila Manchester City. Londýňané vstoupí do nového ročníku prestižní soutěže posíleni o útočníka Romelua Lukakua, který v sobotu dvěma brankami pomohl týmu k ligové výhře 3:0 nad Aston Villou.

„Vítězství v Lize mistrů bylo asi největší trofejí, kterou jsem zatím v kariéře získal. Ale od finále už uběhl nějaký čas. Soustředíme se na zítřek a bereme to jako ten nejdůležitější zápas v Lize mistrů, protože je to první utkání ve skupině,“ řekl na tiskové konferenci trenér Chelsea Thomas Tuchel.

Barcelona má Bayernu co vracet, vloni s ním ve čtvrtfinále hraném kvůli koronavirové pandemii na jeden zápas utrpěla debakl 2:8. Katalánci začínají novou éru bez hvězdného útočníka Lionela Messiho, který zamířil do Paris St. Germain, a i proto jsou navzdory výhodě domácího prostředí proti Mnichovanům outsiderem.

„Na loňský zápas samozřejmě nezapomínáme. Ale teď jsou před námi dva nové duely ve skupině a těšíme se na velké souboje. Je to pořádně výbušný start. Pro všechny soupeře to bude hodně nezvyklý obrázek, když bude Barcelona hrát bez Messiho,“ řekl brankář Bayernu Manuel Neuer.

Zatímco Barcelonští kvůli prodloužené reprezentační přestávce na jihoamerickém kontinentu o víkendu nehráli španělskou ligu, Bayern zvítězil v bundesligovém šlágru v Lipsku 4:1. „Víme, jak dobrý Bayern je. Mají velmi zkušené hráče, bude to velmi těžký test. Očekávání jsou velká, hrajeme doma a pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek,“ uvedl trenér Barcelony Ronald Koeman.

Po příchodu hvězdného útočníka Ronalda z Juventusu Turín se mezi adepty na celkové prvenství zařadil i Manchester United, který v minulé sezoně hrál jen Evropskou ligu, kde došel do finále. Trenér Ole Gunnar Solskjaer zařadil do výběru pro zápas na umělé trávě v Bernu i brankáře české reprezentační jednadvacítky Kováře.

Juventus naopak po odchodu Ronalda mezi největší favority nepatří. „Stará dáma“ se v Malmö pokusí zlepšit si náladu po bídném startu do italské ligy, v níž má po třech kolech jediný bod. „Ronaldo toho v uplynulých letech udělal pro Juventus strašně moc, ale už je to minulost. Věděli jsme, že to bude těžká sezona, ale nečekali jsme, že budeme po třech kolech v této pozici. Musíme zabrat,“ řekl obránce Juventusu Giorgio Chiellini.

Nejvíce zástupců v soutěži – pět – má Španělsko, Villarreal se dostal do skupiny coby vítěz uplynulého ročníku Evropské ligy. „Žlutá ponorka“ na úvod přivítá Bergamo. Ve zbylých čtvrtečních duelech Sevilla, kterou před sezonou opustil český brankář Tomáš Vaclík, nastoupí proti Salcburku, Dynamo Kyjev bude hostit Benficu Lisabon a Lille bude hrát s Wolfsburgem.

Stadiony mohou být po rozvolnění diváckých koronavirových omezení zcela zaplněny, záleží ovšem na podmínkách v jednotlivých zemích. Při skupinové fázi se zároveň mohou do hledišť vrátit i hostující fanoušci.

Stejně jako v minulých letech se ve skupinách bude hrát osm utkání v úterý a stejný počet ve středu. Dva zápasy budou mít tentokrát výkop v 18:45 a šest pak v 21:00. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z každé skupiny, celky z třetích míst čeká play off Evropské ligy. Finále se uskuteční 28. května v Petrohradu.