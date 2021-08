V kvalifikaci na fotbalovou Ligu mistrů vypadla Slavia i Sparta

V úterních odvetných utkáních 3. předkola Ligy mistrů Slavia sice doma porazila Ferencváros 1:0, ale na postup to nestačilo. V kvalifikaci tak sešívaní neuspěli pošesté z posledních sedmi účastí. Sparta v Monaku prohrála 1:3 a v boji o Ligu mistrů vypadla poosmé za sebou.

Slavia navzdory vítězství vypadla s Ferencvárosem a skupinu Ligy mistrů si nezahraje

Fotbalisté pražské Slavie do skupinové fáze Ligy mistrů nepostoupí. V domácí odvetě 3. předkola sice čeští šampioni po velkém tlaku porazili Ferencváros Budapešť 1:0, ale ztrátu 0:2 z prvního duelu v Maďarsku nesmazali. Jediný gól utkání v Edenu dal ve 36. minutě Lukáš Masopust, k druhé brance favoritovi nepomohlo ani vyloučení hostujícího Eldara Čiviče v 84. minutě. Do závěrečného předkola postoupil Ferencváros.

Slavii po dnešním vyřazení čeká 4. předkolo Evropské ligy, v němž se utká s Legií Varšava. Polský mistr, v jehož týmu působí bývalý útočník červenobílých Tomáš Pekhart, po úvodní remíze 1:1 prohrál v dnešním odvetném duelu s Dinamem Záhřeb 0:1. Červenobílí rozehrají dvojzápas ve čtvrtek 19. srpna doma v Edenu. Pokud by neuspěli, přešli by do skupiny nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Slávistům útok na třetí start ve skupině Ligy mistrů nevyšel. V kvalifikaci neuspěli pošesté z posledních sedmi účastí, pod trenérem Jindřichem Trpišovským se dostali do hlavní fáze prestižní soutěže při jediném ze čtyř pokusů - předloni.

Červenobílí zároveň přišli o možnost získat prémii 15,64 milionu eur (397,4 milionu korun) za postup do skupiny Ligy mistrů. Za vyřazení ve 3. předkole dostanou pouze 480 tisíc eur (12,2 milionu korun). V případě, že by zvládli 4. předkolo Evropské ligy, inkasovali by za účast ve skupině v přepočtu zhruba 92 milionů korun.

„Je to samozřejmě velké zklamání. Cítíme, že jsme v těch dvou zápasech měli více možností, šancí. Ale fotbal se rozhoduje v pokutových územích, a tam jsme za 180 minut dali jen jeden gól,“ konstatoval na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

V základní sestavě udělal čtyři změny oproti úvodnímu utkání v Budapešti. Kvůli zdravotním problémům chyběli Ševčík se Zimou, místo něhož se zatáhl na stopera Holeš. Od začátku nově nastoupili záložníci Hromada s Olayinkou a útočníci Schranz s Teclem, kterého Pražané ještě před prvním zápasem s Ferencvárosem dopsali na pohárovou soupisku.

Červenobílí, kteří si stejně jako soupeř nechali odložit uplynulé kolo domácí ligy, podle očekávání více drželi míč, jako první ale zahrozil maďarský šampion. V 19. minutě se dostal do úniku Nguen a slávisty zachránil brankář Kolář.

V 25. minutě na druhé straně Stanciu z přímého kopu z nadějné pozice přestřelil a chvíli nato Hromadův pokus srazila obrana na roh. Ve 34. minutě trefil protihráče také z druhé vlny nabíhající Tecl.

Za další dvě minuty už červenobílí otevřeli skóre. Sima, který už v 16. minutě nahradil zraněného Olayinku, se protáhl po levém křídle a nabíhající Masopust bez problémů sklepl míč do sítě. Reprezentační záložník skóroval za Slavii poprvé od března.

Po změně stran Pražané stupňovali tlak. Po hodině hry upadl ve vápně domácí Bah, ale sudí Stieler penaltu neodpískal. Krátce nato protáhl gólmana Ferencvárose Dibusze Stanciu, který následně v 72. minutě přízemní střelou z hranice vápna těsně minul.

„Když jsme vyhráli poločas 1:0, byl jsem přesvědčený o tom, že před tribunou sever jim dáme dva góly a nebude co řešit. Bohužel. Měli jsme je více zmáčknout a dostat pod větší tlak,“ přemítal Tecl.

Vítěz posledních tří sezon maďarské ligy po přestávce nedokázal udržet míč a byl neustále pod tlakem. Po dalším závaru se neprosadil ani Kačaraba. Bývalý sparťan v dresu Ferencvárose Čivič neprožil povedený zápas. Mezi 79. a 84. minutou si vysloužil dvě žluté karty a musel předčasně ze hřiště.

Slávisté si v přesilovce znovu vytvořili tlak. Holešova i Kuchtova rána ale byly zblokované, Musa hlavičkoval mimo a v poslední velké šanci během pětiminutového nastavení Bah z hranice vápna přestřelil.

„Dnes to byl od nás dobrý výkon. K prodloužení nám chyběl jeden gól, pár centimetrů. V závěru jsme cítili, že máme více sil. Když si sečtu všechny věci, tak těžko najdete na evropské scéně zápas, kde byste měli 20 střel, osm šancí a vytěžili z toho jen jeden gól. Lámalo se to v prvním zápase,“ poznamenal Trpišovský.

„Jsem velmi hrdý na svůj tým, hráči skutečně skvěle bojovali. Je třeba si uvědomit, jaký soupeř proti nám stál. Slavia na jaře došla daleko v Evropské lize, prohrála jen s Arsenalem. Chtěli jsme zlobit z brejků, ale je pravda, že jsme jich moc neměli. Štěstí bylo na naší straně,“ dodal trenér Ferencvárose Peter Stöger.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Slavia Praha - Ferencváros Budapešť 1:0 (1:0) Branka: 36. Masopust. Rozhodčí: Stieler - Gittelmann, Beitinger (všichni Něm.). ŽK: Oscar, Traoré - Charatin, Zachariassen, Uzuni, Čivič, Kovačevič, R. Mmaee. ČK: 84. Čivič. Diváci: 15 238. První zápas: 0:2, postoupil Ferencváros. Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Kačaraba, Oscar - Hromada (65. Traoré), Stanciu - Masopust (75: Musa), Schranz (65. Plavšič), Olayinka (16. Sima) - Tecl (65. Kuchta). Trenér: Trpišovský.

Ferencváros: Dibusz - Wingo, Blažič, S. Mmaee (46. Kovačevič), Čivič - Charatin, Lajdúní - Nguen (67. R. Mmaee), Botka (78. Zubkov), Uzuni - Zachariassen (71. Somália). Trenér: Stöger.

Fotbalisté Sparty prohráli i v Monaku a v kvalifikaci LM vypadli poosmé za sebou

Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Monaku 1:3 a v kvalifikaci prestižní soutěže vypadli poosmé v řadě. Úvodní duel na Letné před týdnem osminásobný francouzský mistr vyhrál 2:0. Pražany čeká na podzim ve druhé sezoně po sobě základní skupina Evropské ligy.

Všechny branky padly ve druhém poločase. Domácí rozhodli v rozmezí 50. až 56. minuty, kdy se trefili Gelson Martins a Aleksandr Golovin. Za hosty snížil v 78. minutě náhradník David Moberg Karlsson. O tři minuty později ale stanovil konečné skóre rovněž střídající Sofiane Diop.

Svěřenci trenéra Nika Kovače se v závěrečném play off představí proti Šachtaru Doněck. Letenští si postupem do hlavní fáze Evropské ligy vydělali 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

Sparta, které kvůli zranění mimo jiné chyběl i kapitán Dočkal, si díky vysokému presinku vytvořila úvodní příležitost po necelé minutě hry. Fofana špatně rozehrál, ale Pavelka ve slibné pozici zpoza vápna značně přestřelil.

Ve 14. minutě se situace po aktivním napadání Pražanů opakovala. Gólman Nübel nahrál přímo Sáčkovi, jenže hosté ani napodruhé domácí nepotrestali.

Na druhé straně Golovin vyslal do úniku Vollanda, Nita ale jeho střelu vytáhl. Rumunský brankář se vyznamenal i v nastavení prvního poločasu, když vytěsnil na roh Golovinovu dalekonosnou ránu do šibenice.

Po přestávce Volland proti Nitovi znovu neuspěl a Martins po následném rohu vypálil vedle. V 50. minutě se ale domácí prosadili. Martins obehrál ve vápně Polidara a z úhlu pomocí odrazu od břevna propálil Nitu.

Osminásobného francouzského mistra úvodní trefa nakopla a o šest minut později zvýšil. Kapitán Ben Yedder si v šestnáctce počkal na nabíhajícího Golovina, který se přízemní střelou nemýlil. Ruský záložník se při zakončení zranil a musel vystřídat.

V 64. minutě skóroval Hložek, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila. O necelou čtvrthodinu později hosté snížili zásluhou Karlssonovy přízemní střely do Nübelova protipohybu.

Třetí celek uplynulé sezony Ligue 1 si ale rychle vzal dvougólové vedení zpátky. Diop si ve vápně poradil s Panákem a nedal Nitovi šanci.

Sparta potvrdila nelichotivou pohárovou bilanci proti francouzským celkům. Ve 13 duelech (bez Poháru Intertoto) zvítězila jen ve dvou. Naopak knížecí klub vyhrál proti českému týmu i třetí zápas.