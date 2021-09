Středeční utkání Ligy mistrů nabídla spoustu gólů a překvapení

Finalista minulého ročníku fotbalové Ligy mistrů Manchester City zahájil novou sezonu výhrou nad Lipskem 6:3. Podle sázkových kanceláří největší favorit Paris St. Germain se musel v Bruggách spokojit s remízou 1:1. Hvězdou druhého večera byl Sebastian Haller z Pobřeží slonoviny, který pomohl čtyřmi góly k překvapivé výhře Ajaxu Amsterodam na hřišti Sportingu Lisabon 5:1. O vítězství Realu Madrid na půdě Interu Milán 1:0 rozhodl až v poslední minutě brazilský náhradník Rodrygo. Moldavský nováček v elitní soutěži Šeriff Tiraspol v premiéře porazil mnohem zkušenější Šachtar Doněck 2:0.

Lipsko loni utrpělo v Manchesteru na hřišti konkurenčních United nejvyšší prohru na evropské scéně 0:5. Tentokrát inkasovalo ještě jeden gól navrch, ale Nkunku třemi brankami krutost prohry přece jen trochu zmírnil. O góly domácího celku se podělilo šest střelců, nechyběl mezi nimi Grealish, který se při přestupu z Aston Villy stal nejdražším hráčem anglické ligy.

Před dvěma lety St. Germain vyhrál v Bruggách 5:0 a Mbappé jako náhradník tehdy stihl hattrick. Tentokrát se proměnil v nahrávače a přichystal gól pro Herreru. Domácí ale nebyli tak odevzdaným soupeřem jako minule a Vanaken tečovanou střelou vyrovnal. Argentinec Messi při 150. zápase v Lize mistrů ke 120 gólům za Barcelonu další nepřidal. Po půlhodině trefil břevno a Icardi v závěru nevyužil vyloženou šanci.

Zápas Liverpoolu s AC Milán svou dramatičností připomněl fanouškům finále z roku 2005, v němž italský klub vedl 3:0 a nakonec prohrál na penalty. Tentokrát měl lepší nástup anglický tým, už v 9. minutě si Tomori srazil míč do vlastní sítě. O pět minut později to mohlo být 2:0, ale Egypťan Salah, který v neděli oslavil stý gól v Premier League, neproměnil penaltu nařízenou za ruku Alžířana Bennacera. Mrzelo ho to tím víc, že Chorvat Rebič a Španěl Díaz ještě do poločasu výsledek otočili. Salah si po změně stran spravil chuť vyrovnávacím gólem a Henderson strhl vedení na stranu domácích vydařenou střelou z dálky.

Sporting Lisabon, který letos po 19 letech slavil portugalský titul, od loňského října neprohrál doma 22 zápasů, ale v utkání s Ajaxem už během úvodních devíti minut zásluhou Hallera dvakrát kapituloval. Paulinho sice po hrubce brankáře Pasveera snížil, ale za šest minut už to bylo zásluhou Berghuise znovu o dvě branky pro hosty. Po změně stran Haller přidal další dva zásahy, zatímco druhý Paulinhův gól byl po konzultaci s videem zrušen kvůli ofsajdu.

Real Madrid vyhrál před rokem nad Interem Milán oba zápasy a Italům se ani odveta nepovedla. Největší šanci změnit to měl Bosňan Džeko, ale neproměnil ji. Už to vypadalo, že nový trenér Interu Simone Inzaghi získá alespoň bod, ale těsně před koncem střídající Rodrygo zajistil výhru Realu.

V utkání Atlética Madrid s Portem se diváci gólu nedočkali. Blíž k němu měli hosté, ale video jim pokaždé radost vzalo. Nejprve je připravilo o penaltu a pak o gól, protože si před ním Taremi pomohl faulem. V hektickém závěru hosté ještě přišli o vyloučeného Mbembu.

Borussia Dortmund vyhrála na hřišti Besiktase Istanbul 2:1. Hlavním hrdinou zápasu byl osmnáctiletý Angličan Bellingham, který první gól vstřelil a na druhý přihrál Noru Haalandovi. Besiktas, který se vrátil do skupinové části po čtyřech letech, v turecké lize ve čtyřech úvodních kolech nedostal ani jeden gól, ale v souboji s Borussií kapituloval hned při první střele na branku. Bellingham si ve 20. minutě na prsou zpracoval centrovaný míč a mezi nohama brankáře ho poslal do sítě.

V nastaveném čase prvního poločasu se mezi třemi obránci znovu probil do šestnáctky, předložil míč Haalandovi a pro krále střelců minulého ročníku bylo hračkou vylepšit si gólový účet. Norský kanonýr má ve žlutočerném dresu bilanci 66 branek ve stejném počtu zápasů. Turci se dvakrát marně dožadovali penalty, až ve čtvrté minutě nastavení alespoň snížil na 1:2 po rozehraném přímém kopu Španěl Montero.

Šeriff, který se do hlavní fáze prokousal z prvního předkola přes čtyři soupeře bez porážky, pokračoval ve vítězném tažení. V 16. minutě se Adama Traoré z Mali trefil z voleje parádně pod břevno. Ukrajinský tým, který v minulém ročníku dokázal dvakrát porazit Real Madrid, jasně dominoval v držení míče a měl i šance. Ale řecký brankář Athanasiadis, který v létě přišel na hostování z AEK Atény, udržel čisté konto. Naopak po změně stran Yansané z Guiney přidal hlavou druhý gól, opět po přihrávce Brazilce Cristiana.