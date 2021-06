UEFA zasáhla: Politika do sportu nepatří, duhový stadion nebude

Stadion v Mnichově při středečním utkání fotbalového mistrovství Evropy mezi Německem a Maďarskem duhovými barvami osvětlen nebude. UEFA to zamítla s tím, že jde o politické gesto.

„UEFA je politicky i nábožensky neutrální organizace. A proto, že v tomto případě šlo o krok namířený proti maďarské vládě, jsme návrh zakázali,“ uvedla UEFA v prohlášení. Mnichovu k osvícení arény nabídla jiné termíny mimo zápasy Eura.

S nápadem na duhové osvětlení mnichovského stadionu Bayernu přišel starosta bavorské metropole Dieter Reiter. Chtěl tak učinit na protest proti novému zákonu v Maďarsku, který mimo jiné zakazuje osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin.

Postoj UEFA odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune. „Je to politováníhodné. Myslím, že by to byl silný vzkaz,“ řekl. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó naopak rozhodnutí ocenil. „Díky bohu, že ve vedení UEFA stále vládne zdravý rozum. Udělali správně, když neskočili na tuhle politickou provokaci proti Maďarsku,“ prohlásil.

Brankář německé fotbalové reprezentace Manuel Neuer nicméně bude mít i v utkání proti Maďarsku na ruce kapitánskou pásku v duhových barvách, jež jsou symbolem komunity LGBT. Nosí ji od přípravného utkání proti Lotyšsku. Kapitáni za normálních okolností musejí využívat modely schválené od UEFA. Ta prověřovala, zda speciální páskou Neuer neporušuje pravidla, pásku ale vyhodnotila jako znamení podpory rozmanitosti, a tedy jako čin pro dobrou věc.

Místo mnichovského stadionu budou během zápasu barvami duhy osvětlené stadiony ve Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Berlíně, Mohuči, Wolfsburgu a Augsburgu.

Třináct zemí vyzvalo Evropskou komisi, aby zasáhla proti maďarskému zákonu proti LGBT

Třináct evropských zemí dnes ve společném prohlášení vyjádřilo „hluboké znepokojení“ kvůli novému maďarskému zákonu, který zakazuje na školách materiály zobrazující homosexualitu či změnu pohlaví. Skupina vyzvala Evropskou komisi, aby zasáhla. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, svůj podpis připojila také Francie, Německo, Irsko, Španělsko, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Finsko, Švédsko a tři pobaltské země.

„Naléhavě žádáme Evropskou komisi, jakožto strážkyni smluv, aby využila všechny nástroje, které má k dispozici, k zajištění plného dodržování evropského práva, včetně předložení sporu Soudnímu dvoru EU,“ uvedli signatáři.