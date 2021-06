„Chtěl jsem vám říct, že jsem gay.“ Carl Nassib z NFL je první otevřeně gay hráč amerického fotbalu

Carl Nassib z týmu Las Vegas Raiders, se stal prvním aktivním hráčem NFL v historii ligy, který je otevřeně gay. Informoval o tom své fanoušky na Instagramu v pondělí.

„Chtěl jsem vám jen říct, že jsem gay. Tohle už jsem chtěl udělat nějakou dobu, ale teď se konečně cítím dost komfortně na to to ze sebe dostat,“ popsal úspěšný hráč své pocity. K prohlášení se prý odhodlával 15 let.

Nassib se považuje za člověka, který si chrání soukromí, proto odmítá, že by vše dělal jen pro pozornost. „Jen myslím, že viditelnost a reprezentace (LGBTQ) je velmi důležitá,“ řekl a dodal: „Skutečně doufám, že jednoho dne videa jako je tohle a celý proces „coming outu“ nebudou už vůbec nutné. Ale do té doby udělám maximum a budu se snažit rozvíjet prostředí, které je přijímající a empatické.“

Nassib poděkoval za podporu své rodině a přátelům, díky kterým se ke kroku odhodlal, ale také NFL, trenérům a ostatním hráčům. „Bez nich bych to nedokázal udělat. Od samého začátku jsem se setkal jen s respektem a přijetím. (...) Cítím vděk za to, že mám tak obrovskou podporu, kterou mnozí přede mnou (a mnozí ani v současnosti) neměli.“

Osmadvacetiletý Nassib hrál během pěti let ve třech různých týmech, teď vstupuje do své druhé sezóny s týmem Raiders.

Nassiba podpořila celá NFL, včetně trenérů a spoluhráčů nebo komisaře Rogera Goodella: „Reprezentace je důležitá. Sdílíme jeho naději, že jednoho dne takováto prohlášení už nebudou ničím novým v souvislosti s tím, jak se blížíme k rovnosti pro LGBTQ komunitu. Přejeme Carlovi hodně štěstí v nadcházející sezóně.“

Na sociálních sítích mělo Nassibovo vyjádření pozitivní reakce plné podpory. Dokonce i konkurenční klub NFL Los Angeles Chargers příspěvek sdílel, a to s komentářem: „Některé věci jsou větší než rivalita.“ Nassiba podpořila i tenisová legenda Billie Jean King: „Možnost žít autentický život je moc důležitá. (…) Reprezentace a visibilita jsou důležité!“

Podpora LGBTQ sportovců

Video vyšlo zrovna v době Pride Month, tedy měsíce, kdy se konají pochody za práva LGBTQ. Skupiny zaměřující se na podporu LGBTQ mládeže Nassibův krok oceňují. Hráč věnoval 100 000 dolarů (přes 2,2 milionu korun) organizaci The Trevor Project, která se zaměřuje na prevenci sebevražd a na podporu mladých LGBTQ lidí. Nassiba trápí prý právě to, že LGBTQ komunita je vystavená násobně vyššímu riziku sebevražd.

Podle Amita Paleyho, ředitele The Trevor Project, Nassibův dar pomůže rozšířit krizové služby pro mladé lidi. „The Trevor Project je Carlu Nassibovi vděčný za to, že stojí za svou pravdou a podporuje LGBTQ mládež,“ řekl Paley pro CNN.

Paley doufá, že právě Nassibova přítomnost v NFL může inspirovat další LGBTQ sportovce po celé zemi, aby šli za svými sny. „V době, kdy se zákonodárci aktivně snaží omezovat účast transgender a nebinárních mladých lidí ve školních sportech, tato zpráva slouží jako jasná výzva k většímu začlenění LGBTQ mládeže na hřišti.“

Prezidentka neziskové organizace GLAAD Sarah Kate Ellis uvedla, že Nassibovo oznámení je silné, důležité poselství. Podle ní jde o historickou reflexi toho, jak roste začlenění LGBTQ komunity ve světě profesionálního sportu. „Jako uznávaný sportovec, který je nyní první (...) otevřeně gay hráč v NFL, bude mít příběh Carla Nassiba nejen hluboký dopad na budoucnost přijetí LGBTQ lidí ve sportu, ale také vysílá jasné poselství všem LGBTQ lidem, hlavně mladým, že i oni mohou jednou uspět jako profesionální sportovci.“

Carl Nassib odkázal na profesionální sportovce, kteří prošli coming outem v minulosti. „Neznám celou historii naší odvážné LGBTQ komunity,“ řekl, „ale chci se učit a pomáhat v pokračování boje za rovnost a přijetí.“ Skromně dodal, že on je pouze jedním jediným člověkem, a že svůj sen může žít díky svému okolí, týmu, trenérům i fanouškům. „Děkuji vám všem za vaši podporu. Šťastný Pride Month a do toho, Raiders!“