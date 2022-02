Utkání s Dánskem se českým hokejistkám nepovedlo, ve skupině si zkomplikovaly situaci

České hokejistky podlehly ve třetím zápase olympijského turnaje Dánsku 2:3, přestože dvakrát vedly.

Po utkání se mohly české hokejistky posunout do čela skupiny B, ale když Silke Gludová na začátku třetí třetiny v přesilovce dostala Dánky do vedení 3:2, nenašly už Češky odpověď a po první porážce ještě nemají zajištěný postup do čtvrtfinále. Na vedoucí Japonsko ztrácejí bod, a tak jsou před vzájemným duelem na závěr základní skupiny v nevýhodě.

Zápas se přitom vyvíjel dobře, Češky šly dvakrát do vedení, když se trefily Aneta Tejralová a po pěkné kombinaci v útočném pásmu také Kateřina Mrázová. Jenže Dánky nejprve srovnaly krok díky kapitánce Josefine Jakobsenové a chybu Anety Lédlové před vlastní brankou potrestala Michelle Weisová. Viktorii Švejdovou nahradila v brance po třetím inkasovaném gólu Klára Peslarová, ale kýžený efekt probudit české střelkyně se nedostavil.