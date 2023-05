V 58 letech zemřel vítěz Stanleyova poháru Petr Klíma

V 58 letech náhle zemřel bývalý hokejový útočník Petr Klíma. V roce 1990 získal s Edmontonem Stanleyův pohár, v NHL odehrál třináct sezon. Na twitteru o jeho úmrtí informovali zástupci Litvínova, v jehož dresu vstoupil do „velkého“ hokeje, a na klubovém webu také Kadaň, kde v minulosti působil jako generální manažer.

S velkou bolestí v srdci oznamujeme, že nás nečekaně opustil Petr Klíma. Legendární Kozel, vítěz Stanley Cupu a jedna z největších postav litvínovské hokejové historie. Zemřel ve věku 58 let. Odpočívej v pokoji pic.twitter.com/DPFQs6sfwJ — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) May 4, 2023

„S velkou bolestí v srdci oznamujeme, že nás nečekaně opustil Petr Klíma. Legendární Kozel, vítěz Stanley Cupu a jedna z největších postav litvínovské hokejové historie,“ uvedli zástupci Litvínova. Klub zřídil pietní místo u sochy Ivana Hlinky před zimním stadionem, kde mohou fanoušci uctít Klímovu památku.

Památku trenéra mládeže Petra Břízy a útočníka Petra Klímy můžete společně s námi uctít na pietním místě u sochy Ivana Hlinky před zimním stadionem. pic.twitter.com/7HJDte9xzg — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) May 4, 2023

Klíma debutoval v lize v sezoně 1981/82, v roce 1985 emigroval a začal hrát v NHL. V ní hájil barvy Detroitu, Edmontonu, Tampy Bay, Los Angeles a Pittsburghu. Na dres si zvolil číslo 85, symbolizující rok jeho ilegálního odchodu z Československa. V elitní kanadsko-americké soutěži odehrál 786 zápasů, ve kterých vstřelil 313 branek a přidal 260 asistencí. Dalších 95 utkání s bilancí 28 gólů a 24 asistencí přidal v play off. V historické tabulce českých střelců v NHL je šestý, jako první se dostal přes hranici 300 branek.

V domácí nejvyšší soutěži hrál Klíma vedle Litvínova i za Jihlavu, s níž v letech 1984 a 1985 získal mistrovský titul. Společně s Petrem Rosolem a Vladimírem Kamešem vytvořili elitní útok, který patřil k nejlepším v soutěži. Prosadili se i do reprezentace a představili se například na Kanadském poháru v roce 1984. O rok později připravilo Klímu zranění o start na mistrovství světa v Praze, kde tehdejší Československo získalo zlaté medaile.

„Je to nečekaná zpráva, blesk z čistého nebe. Zdráhám se uvěřit tomu, že to je pravda. Bohužel, takový je život. Nevím, co se mu stalo, jestli infarkt. Smutné. Šok. Prožili jsme toho spoustu. Fakt nemůžu uvěřit, že už tady není,“ reagoval na zprávu o Klímově úmrtí Rosol v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Zavzpomínal, jak si s ním na ledě rozuměl. „Hráli jsme spolu poslepu. To je nejvýstižnější pojmenování. On byl vynikající bruslař. V tu dobu levé křídlo bránilo, ale Petr uměl nejen dozadu, ale i dopředu. Dával plno gólů. Odbruslil si to,“ uvedl Rosol.

Přesně před 32 lety - 4. května 1991 - se Klíma blýskl v dresu Edmontonu v konferenčním finále proti Minnesotě třemi góly za pět minut a 13 sekund. Stále jde o nejrychlejší český hattrick v zámořské lize.

Lítost nad Klímovým úmrtím vyjádřila NHL i Edmonton Oilers. „Dal jeden z nejikoničtějších gólů v klubové historii,“ uvedl kanadský tým na twitteru. Připomněl slavnou branku českého útočníka v nejdelším finálovém utkání Stanleyova poháru, kterým Oilers odstartovali v květnu 1990 sérii proti Bostonu. Klíma rozhodl o výhře Edmontonu 3:2 ve třetím prodloužení v čase 115:13, Oilers nakonec zvítězili 4:1 na zápasy.

Here's Petr's triple-OT goal vs. Boston that helped the #Oilers capture the 1990 Stanley Cup. pic.twitter.com/bcZ2qS8YT1 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 4, 2023

V NHL Klíma skončil po sezoně 1998/99, o dva roky později se vrátil do Litvínova a odehrál ještě dvě sezony v extralize. Před startem sezony v roce 2003 ukončil aktivní kariéru.

V nejvyšší české soutěži momentálně působí jeho dva synové. Kevin je hráčem Hradce Králové, Kelly v minulých dnech vyměnil dres Mladé Boleslavi za Liberec.