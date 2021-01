V kempech klubů NHL je 41 českých hokejistů

Jedenačtyřicet českých hokejistů bylo pozváno do přípravných kempů před startem NHL, která začne kvůli pandemii koronaviru se zpožděním 13. ledna. Největší zastoupení mají s pětičlennými koloniemi v Bostonu a Chicagu. V kádru Washingtonu chybí obránce Michal Kempný, který je po říjnové operaci Achillovy šlachy dlouhodobě mimo hru.

Na ledě nezahájil kemp Bostonu kanonýr David Pastrňák. Nejlepší střelec uplynulého ročníku NHL po zářijové operaci kyčle nestihne start nového ročníku. V kádru Bruins jsou vedle zkušeného centra Davida Krejčího a dalšího útočníka Ondřeje Kašeho také brankář Daniel Vladař a obránce Jakub Zbořil.

Na přípravu Chicaga byli vedle Dominika Kubalíka, David Kämpfa a Matěje Chalupy, který podepsal v létě kontrakt jako nedraftovaný hráč po působení v extraligovém Hradci Králové, pozváni také dva členové české reprezentační dvacítky - útočník Michal Teplý a obránce Michael Krutil.

Zatímco Teplý už má s Blackhawks uzavřený nováčkovský kontrakt, Krutil je letos jediným z českých hráčů pozvaných do kempu ještě bez smlouvy. Chicago si jej vybralo letos ve čtvrtém kole draftu na 110. místě.

Trio Čechů je v San Jose - brankář Josef Kořenář, obránce Radim Šimek a útočník Tomáš Hertl. V týmu úřadujícího šampiona Stanleyova poháru Tampy Bay pokračují zadák Jan Rutta a v ofenzivě Ondřej Palát. V New York Rangers jsou bek Libor Hájek s útočníkem Filipem Chytilem, ve Washingtonu při Kempného absenci jen gólman Vítek Vaněček a střelec Jakub Vrána.

V Carolině nastupují brankář Petr Mrázek a útočník Martin Nečas. Barvy Detroitu hájí bek Filip Hronek a forvard Filip Zadina a Colorada gólman Pavel Francouz s útočníkem Martinem Kautem. V Calgary doplnila brankáře Davida Ritticha ofenzivní posila Dominik Simon.

Defenzivu Floridy vyztužil Radko Gudas, novou akvizicí Montrealu se stal Michael Frolík, ve Philadelphii je oporou Jakub Voráček, v Dallasu Radek Faksa, v New Jersey působí Pavel Zacha, ve Vegas Tomáš Nosek, v Ottawě pokračuje Filip Chlapík a v Los Angeles Martin Frk.

V Pittsburghu se uchází o debut v NHL Radim Zohorna, ve Vancouveru Lukáš Jašek, ve Winnipegu Kristian Reichel, v Arizoně další útočník Jan Jeník, v New York Islanders brankář Jakub Škarek a v Anaheimu další gólman Lukáš Dostál.

Bez českého zastoupení jsou týmy Buffala, Columbusu, Edmontonu, Minnesoty, Nashvillu, St. Louis a Toronta. Smlouvu s Buffalem má útočník Matěj Pekař a s Torontem obránce Filip Král. Ti se stejně jako brankář Jiří Patera z Vegas a útočníci David Kaše z Philadelphie a Jakub Lauko z Bostonu na seznam pozvaných na kempy nedostali.

Všichni nastupují zatím v extralize. Pekař v Liberci, Král v Kometě Brno, Patera v Motoru České Budějovice a David Kaše s Laukem v Karlových Varech. Nižší AHL má naplánovaný start až 5. února.

Zkrácená příprava kvůli začala už 31. prosince pro sedmičku nejhorších celků, které nedohrávaly v létě minulou sezonu. Od neděle mohly odstartovat kempy ostatní týmy. Přípravné zápasy se hrát nebudou.

Přehled českých hokejistů na kempech klubů NHL:

Severní divize:

Calgary Flames: David Rittich (brankář), Dominik Simon (útočník).

Edmonton Oilers: nikdo.

Montreal Canadiens: Michal Frolík (útočník).

Ottawa Senators: Filip Chlapík (útočník).

Toronto Maple Leafs: nikdo.

Vancouver Canucks: Lukáš Jašek (útočník).

Winnipeg Jets: Kristian Reichel (útočník).

Východní divize:

Boston Bruins: Daniel Vladař (brankář), Jakub Zbořil (obránce), Ondřej Kaše, David Krejčí, David Pastrňák (všichni útočníci).

Buffalo Sabres: nikdo.

New Jersey Devils: Pavel Zacha (útočník).

New York Islanders: Jakub Škarek (brankář).

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Philadelphia Flyers: Jakub Voráček (útočník).

Pittsburgh Penguins: Radim Zohorna (útočník).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář), Jakub Vrána (útočník).

Centrální divize:

Carolina Hurricanes: Petr Mrázek (brankář), Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: nikdo.

Dallas Stars: Radek Faksa (útočník).

Detroit Red Wings: Filip Hronek (obránce), Filip Zadina (útočník).

Chicago Blackhawks: Michael Krutil (obránce), Matěj Chalupa, David Kämpf, Dominik Kubalík, Michal Teplý (všichni útočníci).

Florida Panthers: Radko Gudas (obránce).

Nashville Predators: nikdo.

Tampa Bay Lightning: Jan Rutta (obránce), Ondřej Palát (útočník).

Západní divize:

Anaheim Ducks: Lukáš Dostál (brankář).

Arizona Coyotes: Jan Jeník (útočník).

Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář), Martin Kaut (útočník).

Los Angeles Kings: Martin Frk (útočník).

Minnesota Wild: nikdo.

San Jose Sharks: Josef Kořenář (brankář), Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl (útočník).

St. Louis Blues: nikdo.

Vegas Golden Knights: Tomáš Nosek (útočník).