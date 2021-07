V olympijské vesnici se objevil první případ nákazy koronavirem

V olympijské vesnici v Tokiu byl odhalen první případ nákazy koronavirem. Jak upřesnil ředitel organizačního výboru Toširó Muto, jde o osobu ze zahraničí, která je zapojená do organizace her. Národnost ani jiné další osobní údaje kvůli ochraně soukromí sdělit nechtěl. Olympijské hry začnou v pátek 23. července a potrvají do 8. srpna.

Kvůli koronaviru provázejí hry přísná opatření, která začínají už po příletu a mají minimalizovat rozšíření nákazy mezi olympioniky i běžnou japonskou populaci. Sportovci se budou testovat denně a musejí se pohybovat jen v olympijské vesnici, kam nemá přístup nikdo zvenčí, a na svých sportovištích. Časté testování čeká také další akreditované osoby, které budou bydlet převážně ve vyhrazených olympijských hotelech. Bez ohledu na případné očkování jsou povinné roušky a odstupy. Předseda MOV Thomas Bach označil rychlé rozeznání případu za známku toho, že opatření jsou účinná. „Od 1. do 16. července přicestovalo zhruba 15 tisíc sportovců, funkcionářů a dalších akreditovaných lidí. Všichni byli po příletu testováni. Z toho 15 bylo pozitivních. To je velmi nízká míra, 0,1 procenta. Každý byl hned izolován a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ostatní účastníky nebo japonské obyvatele. Je to důkaz, že opatření fungují,“ řekl Bach na tiskové konferenci. Kvůli dalšímu nárůstu nákazy v Japonsku byl v Tokiu na dobu olympijských her vyhlášen nouzový stav. Hry se tak nakonec uskuteční i bez domácích diváků, o zákazu těch zahraničních bylo jasno už dlouho. Většina japonské veřejnosti v průzkumech vystupuje proti olympiádě. Již dříve po Bachově příletu vyjadřovali lidé nespokojenost na sociálních sítích i při demonstracích v ulicích. Bach uvedl, že Mezinárodní olympijský výbor si je dobře vědom skepse, která v Japonsku ohledně her v době pandemie panuje, ale doufá, že úspěch může náladu změnit. „Pokorně vyzýváme japonský národ, aby vítal a podporoval sportovce z celého světa. Oni mají stejný zájem, aby hry byly bezpečné,“ řekl. „A věříme, že jakmile Japonci uvidí, jak jsou jejich sportovci úspěšní, tak bude jejich přístup méně emotivní,“ dodal Bach. Již dříve připomněl, že pětaosmdesát procent sportovců a funkcionářů v olympijské vesnici bude naočkovaných proti koronaviru nebo budou mít protilátky po prodělaném onemocnění. Předseda MOV Thomas Bach | zdroj: Profimedia Praha nenainstaluje obrazovky pro sledování olympijských her Magistrát nebude v Praze instalovat velkoplošné obrazovky pro sledování olympijských her v Tokiu. Město naopak podpořilo sedmi miliony korun olympijský festival, který se bude konat v areálu Olympu ve Stromovce. Magistrát kvůli pandemii covidu-19 nenechal instalovat obrazovky ani při nedávném mistrovství Evropy ve fotbale. „Velkoplošnou obrazovku pro sledování olympijských her na žádné pražské náměstí umístit neplánujeme. Finančně jsme ale podpořili konání olympijského festivalu, ve kterém budou moci návštěvníci mimo jiné sledovat přímé přenosy z olympijských her. Cílem festivalu je přenést atmosféru olympijských her prostřednictvím vybudovaného sportovního parku, kde bude možné si i sporty vyzkoušet,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.. Park vznikne v areálu Olympu ve Stromovce. V červenci bude mít kapacitu 2500 lidí, v srpnu o 500 více. Přesně podle současných platných pravidel ministerstva zdravotnictví. Každý návštěvník se bude muset prokázat buď covid pasem, nebo negativním testem, který si může udělat i v odborném zařízení před vchodem do areálu. Vstupenky bude možné rezervovat nebo zakoupit v předprodeji. V hlavním městě bude park po sedmi letech, kdy se poprvé konal na Letné v roce 2014 při zimní olympiádě v Soči. „Od té doby získal mezinárodní přesah, převzal ho Mezinárodní olympijský výbor a v létě 2021 se uskuteční již ve zhruba dvaceti zemích po celém světě,“ dodal Hofman. Mohlo by vás zajímat Zuzana Hejnová do Tokia nepojede

